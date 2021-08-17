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Три машины, забитые долларами: как президент Афганистана бежал из страны
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
Но за кадром остался, скажем так, багаж афганского прозападного афганского лидера. Ставленник США намеревался покинуть страну, прихватив пять миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал Kabul News — причем новость эта появилась еще до того, как талибы установили контроль над СМИ.
Наличные погрузили в багажники трех машин, которые сопровождали Гани из президентского дворца в аэропорт Кабула. Там, не особо скрываясь, часть долларов загрузили в самолет, на котором Гани и отбыл сначала в Таджикистан, а затем в третью страну — до сих пор точно не известно, куда он подался.
- Другую часть наличных пытались запихнуть в вертолет. Но поместилось далеко не все, - рассказал журналистам пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Никита Ищенко. - Часть денег просто осталась лежать на взлетно-посадочной полосе.
А ведь Ашраф Гани не какой-нибудь торговец с кабульского рынка, которого вознес на самый верх ветер истории. Человек он образованный и с правильным — по мнению его кураторов из Вашингтона — трудовым путем. Гани был профессором антропологии в Университете Джона Хопкинса, читал лекции в Гарварде и Стэнфорде. Потом от академической карьеры перешел к более практическим вещам: выступил в США сооснователем некоммерческой организации «Институт государственной эффективности», вел исследования и зажигательные — насколько это возможно — выступления на тему, как поднимать из руин разоренные войной страны, а также работал во Всемирном банке и ООН.
Примечательно, что Гани в свое время приветствовал уход СССР из Афганистана. «Советские войска покинули Афганистан, так что коллапс марионеточного режима в Кабуле является лишь вопрос времени», - писал он в 1989 году. Правда в отличие от тогдашнего главы государства Мохаммада Наджибуллы, Гани не стал после ухода своих покровителей даже бороться за «защиту демократии», а быстренько улетел в безопасное место.
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Пять миллионов долларов наличкой оказались забыты в аэропорту Кабула.
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