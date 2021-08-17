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Три машины, забитые долларами: как президент Афганистана бежал из страны

17.08.2021 07:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Три машины, забитые долларами: как президент Афганистана бежал из страны
Фото: Reuters
Президент Афганистана Ашраф Гани, покидал Кабул так, будто отправляется в дежурную поездку, а не бежит из осажденного талибами города. Степенно поднялся на трап, помахал провожающим, зашел на борт №1 — это то, что попало на видео.

Но за кадром остался, скажем так, багаж афганского прозападного афганского лидера. Ставленник США намеревался покинуть страну, прихватив пять миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал Kabul News — причем новость эта появилась еще до того, как талибы установили контроль над СМИ.

Наличные погрузили в багажники трех машин, которые сопровождали Гани из президентского дворца в аэропорт Кабула. Там, не особо скрываясь, часть долларов загрузили в самолет, на котором Гани и отбыл сначала в Таджикистан, а затем в третью страну — до сих пор точно не известно, куда он подался.

- Другую часть наличных пытались запихнуть в вертолет. Но поместилось далеко не все, - рассказал журналистам пресс-секретарь российского посольства в Кабуле Никита Ищенко. - Часть денег просто осталась лежать на взлетно-посадочной полосе.


А ведь Ашраф Гани не какой-нибудь торговец с кабульского рынка, которого вознес на самый верх ветер истории. Человек он образованный и с правильным — по мнению его кураторов из Вашингтона — трудовым путем. Гани был профессором антропологии в Университете Джона Хопкинса, читал лекции в Гарварде и Стэнфорде. Потом от академической карьеры перешел к более практическим вещам: выступил в США сооснователем некоммерческой организации «Институт государственной эффективности», вел исследования и зажигательные — насколько это возможно — выступления на тему, как поднимать из руин разоренные войной страны, а также работал во Всемирном банке и ООН.

Примечательно, что Гани в свое время приветствовал уход СССР из Афганистана. «Советские войска покинули Афганистан, так что коллапс марионеточного режима в Кабуле является лишь вопрос времени», - писал он в 1989 году. Правда в отличие от тогдашнего главы государства Мохаммада Наджибуллы, Гани не стал после ухода своих покровителей даже бороться за «защиту демократии», а быстренько улетел в безопасное место.
 
Теги: Новости
 
 
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Пять миллионов долларов наличкой оказались забыты в аэропорту Кабула.
 
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