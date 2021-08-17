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Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук
Источник материала: UDF
Вадим Ермашук / instagram.com/ermashukvadimati
Перед поездкой в понедельник Вадим Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучил приговор троим участницам протестов.
Вадим Ермашук (Vadimati) — популярный блогер (на его Instagram подписалось 45 тысяч человек), участвовавший в протестах 2020 года. В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше.
"Я за свободу слова, свободу выбора", — говорил Ермашук в суде.
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В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше.
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