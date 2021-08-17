ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук

17.08.2021 07:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук
Вадим Ермашук / instagram.com/ermashukvadimati
Задержан известный гродненский блогер Вадим Ермашук. Как сообщают правозащитники, он поехал в Щучин снимать юмористический ролик для своего Instagram. Там его и схватили силовики.

Перед поездкой в понедельник Вадим Ермашук посетил в Гродно суд, в котором озвучил приговор троим участницам протестов.

Вадим Ермашук (Vadimati) — популярный блогер (на его Instagram подписалось 45 тысяч человек), участвовавший в протестах 2020 года. В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше.

"Я за свободу слова, свободу выбора", — говорил Ермашук в суде.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре прошлого года его оштрафовали на 540 рублей за участие в августовском марше.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дуда одобрил поправки в Административно-процессуальный кодекс Польши. Израиль назвал закон антисемитским и отозвал посла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by