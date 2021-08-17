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Ливни, грозы, аномальная жара ожидают Беларусь во вторник
Источник материала: Навiны
Во вторник, 17 августа, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни, грозы).
Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах — сильный порывистый). Температура воздуха в регионах:
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Во вторник, 17 августа, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.
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