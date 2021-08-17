Ливни, грозы, аномальная жара ожидают Беларусь во вторник

Во вторник, 17 августа, погоду на территории республики будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами — ливни, грозы).

Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах — сильный порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +20..+22°C;

Витебск +30..+32°C;

Гомель +32..+34°C;

Гродно +20..+22°C;

Могилев +32..+34°C;

Минск +26..+28°C.