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Сентябрь 2021 обогатит эти знаки Зодиака: Глоба назвал троих везунчиков

17.08.2021 07:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сентябрь 2021 обогатит эти знаки Зодиака: Глоба назвал троих везунчиков
Фото: freepik
Гороскоп на сентябрь 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы поведает про три знака Зодиака, которых ждет денежная удача в самом начале осени.

Об этом пишет tvcenter.

Телец


В сентябре 2021 представителей этого знака Зодиака может ждать дополнительная прибыль, считает Павел Глоба. Возможно возвращение старых долгов или получение наследства.


Дева


Астролог советует сосредоточиться на работе в первый месяц осени, чтобы избавиться от хандры и мрачных мыслей. Так вы сможете не только быстрее разобраться с текущими задачами, но и добиться продвижения по службе. А прибавка к зарплате может стать для вас приятным бонусом.

Козерог


У Козерогов с началом осени появится шанс открыть собственное дело или же выгодно приобрести недвижимость. Все ваши денежные операции будут удачными, что станет прекрасной мотивацией для достижения новых целей.
 
 
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Астролог советует сосредоточиться на работе в первый месяц осени.
 
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