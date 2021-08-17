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В Афганистан летит французский спецназ

17.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Интерфакс-Украина.





"Я принял решение отправить два военных самолета и бойцов спецназа. Они будут на месте в ближайшие часы", - сказал Макрон.

В  то же время, президент Франции не стал говорить точное количество военных, улетевших в Афганистан.

Макрон отметил, что направляет самолеты и спецназ для того, чтобы помочь в эвакуации, которая проводится при сотрудничестве с американскими силами в аэропорту Кабула.

Президент также заявил о намерениях вместе с ФРГ и другими европейскими странами продвигать инициативу по противодействию незаконным миграционным потокам из Афганистана. Он добавил, что в понедельник обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он добавил, что намерен предпринять ряд инициатив во взаимодействии с другими европейскими государствами и союзниками по продолжению борьбы против исламистского терроризма во всех его формах.
 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении направить в Афганистан два военных самолета и силы спецназа. Об этом в понедельник, 16...
 
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