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Экс-тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов работает с Анетт Контавейт

17.08.2021 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший тренер белоруски Арины Соболенко Дмитрий Турсунов работает с эстонкой Анетт Контавейт (29 ВТА).



Об этом сообщает Прессбол со ссылкой на JJ loves Tennis.

Контавейт ранее сотрудничала с Найджелом Сирсом.

Турсунов был тренером Арины Соболенко с 2017 по 2019 год. После перерыва наставник работал с теннисисткой несколько месяцев в 2020 году.

Контавейт и Соболенко примут участие в турнире в Цинциннати, который проходит с 14 по 22 августа.
 
 
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Бывший тренер белоруски Арины Соболенко Дмитрий Турсунов работает с эстонкой Анетт Контавейт (29 ВТА).
 
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