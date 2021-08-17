Источник материала: UDF



Афганистан, 16 августа. Фото Shakib Rahmani, AFP

В Беларуси, как правило, выступают против того, чтобы армия участвовала в акциях за пределами страны. Особенно, если в итоге будут человеческие жертвы.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Казакевич: «Проблема беженцев — это, прежде всего, проблема сопредельных государств» Организация Договора о коллективной безопасности пообещала помочь Таджикистану.

Афганистан полностью находится под контролем талибов. Тысячи местных пытаются покинуть захваченное государство, соседние страны находятся в напряжении от подобной смены власти рядом с их границами.Организация Договора о коллективной безопасности пообещала помочь Таджикистану в случае угрозы со стороны боевиков, захвативших страну-соседку.«Филин» спросил у политолога, какова вероятность, что Кремль привлечет к защите границ Таджикистана белорусских военнослужащих, а также обсудил возможный наплыв мигрантов из Центральной Азии.— Вероятность того, что Россия направит наших военнослужащих защищать Таджикистан — нулевая. Потому что Кремль не имеет возможности направить, он может только обратиться к белорусской стороне с просьбой рассмотреть вопрос. Решение России автоматически не распространяется на армию Беларуси, сколько б мы ни говорили о зависимости в вопросах безопасности от восточного соседа.Возможно ли в принципе, что белорусское руководство направит в Таджикистан людей? Наверное, да. Однако, я думаю, такой сценарий крайне маловероятен, потому что каких-то стратегических интересов у Беларуси там особо не было. Кроме того, специальных подготовленных частей, имеющих опыт в такого рода операциях, у страны тоже нет. И направление туда людей может вызвать не очень хороший общественный резонанс.Хотя, конечно, учитывая декларации про разворот на Восток и улучшение отношений с азиатским регионом, сделанные в последние месяцы, можно допустить, что какой-то небольшой контингент туда будет направлен, вероятно, узкие специалисты.Эксперт отмечает, что у членов ОДКБ обязательства по защите стран, входящих в организацию, наступают только в том случае, если осуществляется прямой акт агрессии против одной из них.— Если талибы начнут вдруг наступление на Таджикистан, тогда только вступают в силу обозначенные договоренности. Опять же, мы не знаем, как это будет работать, потому что ОДКБ — очень аморфная структура. И как ситуация будет решаться на практике представить сложно.Основное бремя будет нести Россия, а другие члены, полагаю, будут воздерживаться от каких-либо активных действий. Опять же, кроме среднеазиатских государств, потому что происходящее будет близко к их границам.В конце концов, новое правительство Афганистана не начинает какие-то наступательные действия в отношении своих соседей. Думаю, в ближайшее время талибы будут заняты внутренними вопросами, которых у них достаточно много.Можно, конечно, ожидать, что появятся новые угрозы: беженцы, распространение террористической деятельности. Однако, все это не подпадает непосредственно под какие-то обязанности других стран, входящих в ОДКБ, так как такие сценарии не будут являться прямой агрессией против суверенного государства.Что касается наплыва потока беженцев, собеседник считает, что для ЕС это не станет большой проблемой.— Вряд ли можно ожидать, что пассажирское авиасообщение будет устойчивым и массовым в ближайшее время. Учитывая, что аэропорты, очевидно, перейдут под контроль «Талибана».Поэтому проблема беженцев — это, прежде всего, проблема сопредельных государств, куда эти потоки беженцев в основном уже направлены: в Узбекистан и Таджикистан.Понятно, что из этих стран добираться до Евросоюза придется достаточно долго и сложно, учитывая, сколько границ нужно будет преодолеть. Тем более, каждое из государств имеет определенные международные обязательства касательно беженцев. Хотя, конечно, сама проблема миграции в результате этого кризиса существует уже минимум несколько месяцев, — заключает политолог.