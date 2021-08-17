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В Гродно вынесли приговор трем женщинам за «сцепку на Горновых»

17.08.2021 08:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно вынесли приговор трем женщинам за «сцепку на Горновых»
Гродненки после суда. Фото: spring96.org
В Гродно осудили трех женщин за участие в акции, которая проходила в Гродно 6 сентября. На скамье подсудимых были 58-летняя Алла Горацкевич и ее дочь Галина, а также Анна Мороз. Гродненок обвиняли в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии в отношении сотрудников милиции — по делу проходило 11 потерпевших. Судебные заседания несколько раз переносили, так как одна из обвиняемых — Алла Горацкевич в процессе рассмотрения дела проходила курс химиотерапии. У женщины — онкология.

Женщин судили за участие в акции протеста, которая проходила 6 сентября прошлого года в областном центре. Тогда на улице Горновых произошла стычка с силовиками.

Судья суда Октябрьского района города Гродно Максим Голубович признал трех женщин виновными в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Статья «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» была переквалифицирована на часть 2 статьи 363 УК Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка).

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», в совокупности по двум статьям женщинам было назначено:

Алле Горацкевич — 2 года и 6 месяцев «домашней химии»;

Галине Горацкевич — 3 года «химии»;

Анне Мороз — 4 года «домашней химии».

Две обвиняемые — Анна Мороз и Галина Горацкевич до суда находились СИЗО. 16 августа их освободили в зале суда. Всего девушки пробыли за решеткой около 5 месяцев.
 
Теги: Гродно
 
 
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