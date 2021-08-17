Источник материала: UDF



Гродненки после суда. Фото: spring96.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно вынесли приговор трем женщинам за «сцепку на Горновых» У одной из обвиняемых — онкология.

Женщин судили за участие в акции протеста, которая проходила 6 сентября прошлого года в областном центре. Тогда на улице Горновых произошла стычка с силовиками.Судья суда Октябрьского района города Гроднопризнал трех женщин виновными в участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Статья «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» была переквалифицирована на часть 2 статьи 363 УК Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка).Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», в совокупности по двум статьям женщинам было назначено:— 2 года и 6 месяцев «домашней химии»;— 3 года «химии»;— 4 года «домашней химии».Две обвиняемые — Анна Мороз и Галина Горацкевич до суда находились СИЗО. 16 августа их освободили в зале суда. Всего девушки пробыли за решеткой около 5 месяцев.