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Совбез ООН выступил за создание инклюзивного правительства в Афганистане

17.08.2021 08:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 16 августа, приняли заявление по ситуации в Афганистане.

Заседание было проведено по инициативе председательствующей в Совбезе Индии. В документе содержится призыв к прекращению насилия в стране и "восстановлении безопасности, гражданского и конституционного порядка". Совбез отметил, что новое правительство страны должно быть "единым, инклюзивным и представительным" и включать в себя женщин, передает DW.

Кроме того, необходимо усилить деятельность по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. В заявлении содержится требование ко всем сторонам конфликта разрешить "немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к этой помощи".

Выступая перед участниками заседания Совбеза генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвал мировое сообщество принять беженцев из Афганистана и приостановить депортации мигрантов в эту страну.

Политик отметил, что дальнейшее присутствие ООН в Афганистане зависит от развития ситуации в области безопасности. "С облегчением могу сообщить, что к нашему персоналу и нашим объекты до сих пор относятся в значительной степени с уважением", - подчеркнул Гутерриш.

 
 
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Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 16 августа, приняли заявление по ситуации в Афганистане.
 
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