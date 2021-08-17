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Саснович завершила участие в турнире в Цинциннати уже в первом круге

17.08.2021 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Преодолевшая сито квалификации Александра Саснович вынуждена зачехлить ракетку уже после первого матча основной сетки.

Саснович завершила участие в турнире в Цинциннати уже в первом круге

В поединке 1/32 финала белоруска уступила британке Хизер Уотсон — 2:6, 6:3, 1:6.

Также на этой стадии сыграет Виктория Азаренко, а вот Арина Соболенко вступит в борьбу со второго круга.  

 

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Преодолевшая сито квалификации Александра Саснович вынуждена зачехлить ракетку уже после первого матча основной сетки.
 
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