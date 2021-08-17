Саснович завершила участие в турнире в Цинциннати уже в первом круге

Преодолевшая сито квалификации Александра Саснович вынуждена зачехлить ракетку уже после первого матча основной сетки.





В поединке 1/32 финала белоруска уступила британке Хизер Уотсон — 2:6, 6:3, 1:6.

Также на этой стадии сыграет Виктория Азаренко, а вот Арина Соболенко вступит в борьбу со второго круга.