Железная дорога в аэропорт: министр транспорта рассказал, что происходит

По словам Авраменко, ведомство готовит соответствующие проекты и расчеты.





Нам нужно примерно два года на проектирование этого участка железной дороги», — уточнил он.





Министр отметил, что в первую очередь речь идет о дополнительном пути, который будут проектировать к основному. Это должно не только решить вопрос пуска электрички в Национальный аэропорт, но и в целом увеличить пропускную способность минского железнодорожного узла, транзитного направления с запада на восток, а это практически половина проекта.





Авраменко рассказал, что параллельно с проектированием прорабатывают сейчас и источники финансирования. Рассматривают и кредиты банка, и сотрудничество с китайскими партнерами.





Стоимость железной дороги в аэропорт пока не называют. Сумма будет понятна после разработки проектно-сметной документации.