Беларусь заинтересована в полном возобновлении авиасообщения с Россией









Беларусь заинтересована в полном восстановлении авиасообщения с Россией, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.





По его словам, пишет Sputnik, Минтранс особенно заинтересован в увеличении рейсов в Москву и Санкт-Петербург.





"Все равно ковидные ограничения действуют, например, сегодня авиакомпания летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому нужно поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже", - отметил глава ведомства в интервью телеканалу "Беларусь 1".





Он подчеркнул, что "Белавиа" после потери полетов в ЕС сосредоточилась в основном на "восточных" рейсах.





"В первую очередь (летает) на восток и на юг. Это Российская Федерация, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет. По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%", - констатировал министр.

Рейсы в Катар

Авраменко отметил, что на авиаперевозки нужно смотреть шире и при возможности "цепляться за любую страну". Среди прорабатываемых направлений он также назвал Катар.





В мае в экслюзивном интервью Sputnik первый замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович говорил, что ведомство прорабатывает возможность запуска трансконтинентального авиарейса с Катаром и Узбекистаном. По его словам, организация этого рейса является реальной.

Есть потери

Глава Минтранса отдельно остановился на проблемах Национального аэропорта "Минск", где, по его словам, ситуация "намного хуже".





"Есть потери от того, что ушли европейские перевозчики, которые осуществляли рейсы из ЕС. Но в рамках нашей авиационной подотрасли ищем решение, чтобы мы могли четко сбалансировать те доходы, которые потеряли или недополучили в связи с ограничениями полетов", - добавил он.





Министр пояснил, что в аэропорту, помимо белорусской авиакомпании, работают семь российских авиакомпаний и восемь - из других стран: Грузии, Турции, Китая и иных.





"Мы заинтересованы в увеличении числа авиакомпаний, которые бы прилетали в Беларусь. Это основная задача. Ведем переговоры об увеличении частот перелетов иностранных компаний, но … конечное решение принимает компания исходя из экономики: никто летать в убыток не будет, если появляется пассажиропоток, появляются предложения", - подчеркнул Авраменко.

Ситуация с белорусскими перевозчиками

Проблема с авиарейсами у "Белавиа" возникла после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair 23 мая 2021 года, который летел из Афин в Вильнюс. На его борту находился один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

За что задержали Протасевича

Роман Протасевич - экс-главный редактор Telegram-канала NEXTA и редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (оба канала признаны в Беларуси экстремистскими).





Он был задержан в Минске 23 мая после приземления самолета компании Ryanair. Борт FR4978 летел по маршруту Афины – Вильнюс, но над территорией Беларуси экипаж получил сообщение о взрывном устройстве.





Протасевич стал фигурантом трех уголовных дел. По некоторым пунктам обвинения он полностью признал вину.





Через месяц после задержания Протасевич был переведен под домашний арест.





Запад заявил, что Минск принудил самолет приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом (якобы на борту была бомба). После этого некоторые авиакомпании решили облетать воздушное пространство Беларуси, а ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам полеты над Европой и посадки в европейских аэропортах.

В конце мая первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию. Сейчас белорусский авиаперевозчик летает в 12 российских аэропортов.



