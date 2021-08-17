Президенты Литвы и Украины говорили об усилении репрессий в Беларуси





Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / twitter.com/GitanasNauseda





передает Еврорадио. При этом активно используется дезинформация и пропаганда. Он подчеркнул, что происходит "гибридная атака белорусского режима" и на Литву, и на ЕС,Еврорадио. При этом активно используется дезинформация и пропаганда.





Также Науседа и Зеленский говорили о ситуации в Беларуси. Президент Литвы обратил внимание на то, что репрессии усиливаются.