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Президенты Литвы и Украины говорили об усилении репрессий в Беларуси
Источник материала: Партизан
16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о миграционном кризисе на белорусско-литовской границе и об усилении контроля.
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / twitter.com/GitanasNauseda
Он подчеркнул, что происходит "гибридная атака белорусского режима" и на Литву, и на ЕС,
Также Науседа и Зеленский говорили о ситуации в Беларуси. Президент Литвы обратил внимание на то, что репрессии усиливаются.
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16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о...
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