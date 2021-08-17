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Президенты Литвы и Украины говорили об усилении репрессий в Беларуси

17.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о миграционном кризисе на белорусско-литовской границе и об усилении контроля.


Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / twitter.com/GitanasNauseda

Он подчеркнул, что происходит "гибридная атака белорусского режима" и на Литву, и на ЕС, передает Еврорадио. При этом активно используется дезинформация и пропаганда.

Также Науседа и Зеленский говорили о ситуации в Беларуси. Президент Литвы обратил внимание на то, что репрессии усиливаются.
 
 
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16 августа состоялся телефонный разговор президента Литвы Гитанаса Науседы и украинского президента Владимира Зеленского. Как пишет Науседа в Twitter, речь шла о...
 
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