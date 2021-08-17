Мировая лига смешанных единоборств вновь проведет турнир в Минске









сообщили Sputnik в организации. Турнир ACA 128 пройдет в Минске 11 сентября, главным боем вечера станет противостояние россиянина Евгения Гончарова и поляка Даниеля Омельянчука,Sputnik в организации.





Поединок пройдет в тяжелой весовой категории. Изначально Гончаров должен был провести бой с бразильцем Франсимарой Баррозой, однако последний из-за семейных проблем не сможет подраться.





Омельянчук является первым номером организации, на его счету 25 викторий и 10 неудач, у Гончарова в активе находятся 16 побед и три поражения.





Ранее на турнирах АСА в Минске выступали зарубежные и белорусские бойцы. Из белорусов свои силы пробовали Артем Дамковский, Илья Ходкевич, Андрей Калечиц и Антон Ларьков.





Как отмечал президент ACA Алексей Яценко, основная цель турниров – дать возможность бойцам проявить свои лучшие профессиональные качества, а зрителям – насладиться зрелищем.





ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером бойцов. Сегодня с АСА сотрудничает более чем 300 спортсменов из 25 стран.