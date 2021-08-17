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Дистрибьютор «Белита-Витэкс» закрывает фирменные магазины в Минской области
Источник материала: Партизан
В компании отказались комментировать ситуацию.
Фото: «Белита-Витэкс»
Дистрибьютор, который представлял «Белита-Витэкс» на территории Минской области, закрывает ряд магазинов, об этом
Дистрибьютор «Белита-Витэкс» не стал объяснять причину закрытия магазинов и отказался от комментариев.
– Наш дистрибьютор, который представлял компанию на территории Минской области, закрывает ряд магазинов. Они не все закрываются, может, покупательский спрос или высокая аренда являются причиной этого решения, не знаю. Наши фирменные магазины будут только расширяться, – рассказали в компании.
СП «Белита» ООО и ЗАО «Витэкс» – лидеры по производству косметических средств в Беларуси,
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В компании отказались комментировать ситуацию.
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