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Дистрибьютор «Белита-Витэкс» закрывает фирменные магазины в Минской области

17.08.2021 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В компании отказались комментировать ситуацию.


Фото: «Белита-Витэкс»

Дистрибьютор, который представлял «Белита-Витэкс» на территории Минской области, закрывает ряд магазинов, об этом пишет Sputnik со ссылкой на представителей отдела продаж компании.

Дистрибьютор «Белита-Витэкс» не стал объяснять причину закрытия магазинов и отказался от комментариев.

– Наш дистрибьютор, который представлял компанию на территории Минской области, закрывает ряд магазинов. Они не все закрываются, может, покупательский спрос или высокая аренда являются причиной этого решения, не знаю. Наши фирменные магазины будут только расширяться, – рассказали в компании.

СП «Белита» ООО и ЗАО «Витэкс» – лидеры по производству косметических средств в Беларуси, пишет kp.by. В настоящее время линейка ассортимента насчитывает более 2, 5 тысяч единиц товаров – от парфюмерии до средств по уходу за лицом и волосами.
 
 
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