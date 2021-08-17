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Фотофакт. Кристина Тимановская с БЧБ-флагом в Щецине
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Появились фотографии легкоатлетки с БЧБ-флагом и белорусов, которые поддержали спортсменку на соревнованиях в Щецине.
Кристина Тимановская стала второй в двоеборье, сообщает
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Появились фотографии спортсменки и белорусов, которые поддержали спортсменку на соревнованиях в Щецине.
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