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Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вадима Ермашука, который накануне в родном городе поддержал трех местных жительниц (мать и дочь Аллу и Галину Горацкевич, Анну Мороз), которых суд приговорил в срокам (от 2 с половиной до 4 лет домашней химии по делу «двенадцати пострадавших омоновцев»), задержали в Щучине.
На Щучинщине, как сообщают
Зашли на страничку гродненца, и не смогли сдержать улыбки. Делимся:
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Вадима Ермашука, который накануне в родном городе поддержал трех местных жительниц, которых суд приговорил в срокам (от 2 с половиной до 4 лет домашней химии за по...
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