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Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вадима Ермашука, который накануне в родном городе поддержал трех местных жительниц (мать и дочь Аллу и Галину Горацкевич, Анну Мороз), которых суд приговорил в срокам (от 2 с половиной до 4 лет домашней химии по делу «двенадцати пострадавших омоновцев»), задержали в Щучине.

На Щучинщине, как сообщают правозащитники, блогер хотел отснять юмористический ролик для своего Instagram.

Зашли на страничку гродненца, и не смогли сдержать улыбки. Делимся:

Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

Задержан известный гродненский блогер. Посмотрите на фото этого позитивного человека

 
 
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Вадима Ермашука, который накануне в родном городе поддержал трех местных жительниц, которых суд приговорил в срокам (от 2 с половиной до 4 лет домашней химии за по...
 
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