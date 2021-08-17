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Степан Латыпов. Фото из открытых источников

свободы — за раздачу цветов во время акций протеста, — и это при том, что вероятность длительного заключения ранее уже довела этого мужчину до крайнего отчаяния. Мир наблюдает», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство США в Минске осудило приговор Латыпову Соответствующее заявление обнародовано в Twitter дипмиссии.

Соответствующее заявление обнародовано в Twitter дипмиссии.«Еще один пример ужасающей жестокости режима Лукашенко. Сегодня вынесен приговор в 8,5 лет лишенияНапомним, что житель «Площади Перемен»был осужден на 8,5 лет колонии усиленного режима, также ему назначен штраф в размере 300 базовых величин.Латыпову предъявлены обвинения по ч.1 и ч.2 ст. 342 УК РБ (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), части 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и части 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере).