ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посольство США в Минске осудило приговор Латыпову

17.08.2021 08:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Посольство США в Минске осудило приговор Латыпову
Степан Латыпов. Фото из открытых источников
Посольство США в Минске раскритиковало приговор жителю «Площади Перемен» Степану Латыпову в виде 8,5 лет заключения.

Соответствующее заявление обнародовано в Twitter дипмиссии.

«Еще один пример ужасающей жестокости режима Лукашенко. Сегодня вынесен приговор в 8,5 лет лишения
свободы — за раздачу цветов во время акций протеста, — и это при том, что вероятность длительного заключения ранее уже довела этого мужчину до крайнего отчаяния. Мир наблюдает», — говорится в сообщении.


Напомним, что житель «Площади Перемен» Степан Латыпов был осужден на 8,5 лет колонии усиленного режима, также ему назначен штраф в размере 300 базовых величин.

Латыпову предъявлены обвинения по ч.1 и ч.2 ст. 342 УК РБ (организация и финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), части 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов) и части 4 ст. 209 УК РБ (мошенничество в особо крупном размере).
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее заявление обнародовано в Twitter дипмиссии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Батуми прошла акция протеста против соглашения о сотрудничестве КГБ Беларуси и СГБ Грузии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by