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"Нет, у нас официально никаких документов по этому поводу нет. Это только на уровне заявлений министра транспорта Литвы. Но мы просматриваем альтернативные маршруты. Мы их просчитываем, мы предполагали, что, возможно, такие риски будут. Поэтому у нас есть определённые наработки, и мы решим оперативно эту проблему", - подчеркнул Алексей Авраменко.

"Вопрос только как будут загружать свой Клайпедский порт литовцы и что будет с литовскими железными дорогами",- обратил внимание министр и уточнил, что белорусская сторона оценивает потери литовской в районе $100 млн.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минтранс не получал документов от Литвы об ограничении перевозок калийных удобрений Авраменко также прокомментировал, подорожает ли для Беларуси перевозка калийных удобрений.

При этом он отметил, что времени на это до декабря достаточно.Авраменко также прокомментировал, подорожает ли для Беларуси перевозка калийных удобрений через порты РФ. Он пояснил, что по нефтепродуктами удалось прийти с российскими партнерами к соглашению. "В равных условиях как прибалтийские порты, так и российские. Поэтому я думаю, что здесь мы тоже найдём хорошее решение",- заявил министр.Говоря о конкретных портах, где готовы принять белорусский калий, он отметил, что есть уже определённые наработки благодаря сотрудничеству с РФ по перевозке нефтепродуктов."Есть понимание, есть возможности в разных портах по-разному", - подчеркнул Авраменко и назвал среди возможных направлений Ленинградскую область, Мурманск, порт Тамань.Как сообщалось, 12 августа министр транспорта Литвызаявил, что продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря.Поставки этих грузов, по словам министра, будут прерваны под влиянием санкции США в отношении Беларуси, которые распространяются и на "Беларуськалий". Белорусские удобрения составляют примерно треть всех грузов, которые следуют по Литовским железным дорогам и переваливаются через Клайпедский порт.на пресс-конференции 9 августа заявил, что республика готова переориентировать экспорт калийных удобрений в порты РФ, в частности в Мурманск.