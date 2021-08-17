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Фотожабы: «Когда пытаешься не спалиться, пока все горит»
17.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
Командующий ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Голуб похвастался победой над БЧБ-шариками
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
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