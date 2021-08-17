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У минчан есть шанс стать акционерами компании, строившей Дворец Независимости
Источник материала: Партизан
Мингорисполком выставил на продажу принадлежащие столице акции ОАО «Минскпромстрой»
Компания известна тем, что принимала участие в строительстве многих знаковых для Минска объектов Напрнимер, Дворец Независимости Республики Беларусь, Национальный аэропорт «Минск-2» Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», общественно-торговый центр «Столица», учебно-тренировочный центр фристайла, автовокзал «Центральный».
— Аукцион назначен на 22 сентября, он пройдет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
Дополнительную информацию о торгах можно получить в комитете «Минскгоримущество» по телефонам: (017) 263-33-06, (017) 234-92-35 и (017) 358-88-06.
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Мингорисполком выставил на продажу принадлежащие столице акции ОАО «Минскпромстрой»
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