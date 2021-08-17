У минчан есть шанс стать акционерами компании, строившей Дворец Независимости









Компания известна тем, что принимала участие в строительстве многих знаковых для Минска объектов Напрнимер, Дворец Независимости Республики Беларусь, Национальный аэропорт «Минск-2» Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», общественно-торговый центр «Столица», учебно-тренировочный центр фристайла, автовокзал «Центральный».





пишет blizko.by. К продаже предлагаются 536 акций, или 0,03 % уставного фонда ОАО «Минскпромстрой». Размер уставного фонда акционерного общества составляет 30 905 160 рублей. Стартовая цена продажи пакета акций – 26 285,44 рубля, — сказал председатель комитета «Минскгоримущество» Сергей Желудкович «Минск-Новостям». — Аукцион назначен на 22 сентября, он пройдет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,blizko.by. К продаже предлагаются 536 акций, или 0,03 % уставного фонда ОАО «Минскпромстрой». Размер уставного фонда акционерного общества составляет 30 905 160 рублей. Стартовая цена продажи пакета акций – 26 285,44 рубля, —председатель комитета «Минскгоримущество» Сергей Желудкович «Минск-Новостям».

Дополнительную информацию о торгах можно получить в комитете «Минскгоримущество» по телефонам: (017) 263-33-06, (017) 234-92-35 и (017) 358-88-06.