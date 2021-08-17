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Из-за коронавируса Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей
Источник материала: Партизан
16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии.
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"Международный паралимпийский комитет и три других организации приняли решение проводить все соревнования за закрытыми дверями в Токио и префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока", - говорится в сообщении.
Впрочем, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.
Отмечено, что ранее рассматривалась возможность допуска до 5 тысяч болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где будут проводиться соревнования по велоспорту, при условии, что это число не превышает 50% вместимости объекта, но впоследствии власти не дали разрешения из-за введения режима ЧС в данном регионе.
Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран.
Напомним, в Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек в сутки.
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16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в...
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