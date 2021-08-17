Из-за коронавируса Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей





сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News. Об этомРБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.





"Международный паралимпийский комитет и три других организации приняли решение проводить все соревнования за закрытыми дверями в Токио и префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока", - говорится в сообщении.





Впрочем, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.





Отмечено, что ранее рассматривалась возможность допуска до 5 тысяч болельщиков на объекты в префектуре Сидзуока, где будут проводиться соревнования по велоспорту, при условии, что это число не превышает 50% вместимости объекта, но впоследствии власти не дали разрешения из-за введения режима ЧС в данном регионе.





Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран.





Напомним, в Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек в сутки.