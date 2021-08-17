Роботы сделают деньги. Как изменится Fintech в 2021 году

Источник материала: ProBusiness



Фото: visa.com

Цифровизация продолжит быть главным трендом финансовых технологий. Роботы смогут зарабатывать для нас деньги и будут помогать их тратить. Это не научная фантастика, это цифровая реальность. При поддержке Банка БелВЭБ попробуем разобраться, что нас ждет и как использовать новые технологии в вашем бизнесе.

FinTech раскалился докрасна

Финансы долгое время были очень консервативной и неповоротливой отраслью. Крупнейшие банки считали вполне нормальным тратить на открытие счета компании до недели, запрашивая для этого у клиента гору документов.

За десять лет все радикально изменилось. Благодаря либерализации законодательства на рынок вышли дерзкие новички — необанки. Такие, как N26, Revolut или Transferwise. Они оцифровали основные финансовые услуги и упаковали их в удобные приложения. Теперь счет можно открыть за минуты из любой точки планеты, а все счета оплатить за пару кликов.

На волне первых успехов необанков традиционным финансовым учреждениям предсказывали скорую гибель, но этого не произошло. Банки приняли бой и стали активно внедрять цифровые инструменты. Теперь по уровню цифровизации они не сильно отличаются от необанков.

В их руках важный козырь — заработанное годами доверие клиентов.

Ведь куда легче отдать управление своими деньгами крупному банку с длинной историей, миллиардными капиталами и широкой сетью отделений, чем приложению в смартфоне. Этот фактор банки используют, чтобы стать для клиентов проводником в мир цифровых финансовых услуг. Обучают, показывают удобство и скорость новых инструментов.

Когда клиенты уже понимают ценность цифровых инструментов, банки получают возможность реализовать свои стратегии цифровой трансформации. Они могут предоставлять все новые и новые сервисы, предвосхищая потребности клиентов.

Так растет спрос на инновации. За перспективные компании, способные усилить экосистему, идет настоящая война. Оценки стартапов растут, банки сами растят новые проекты в бизнес-инкубаторах. Эта тенденция будет сохраняться, отмечает в своем исследовании Deloitte.



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Если посмотреть на банковские экосистемы на белорусском рынке, то Банку БелВЭБ удалось создать самую крупную экосистему услуг для бизнеса в нашей стране: BelVEB Business HUB .

Экосистема BelVEB BH включает комплекс сервисов для бизнеса, которые постоянно необходимы любой компании для масштабирования своего бизнеса, от кредитования до технической поддержки компьютерных систем. Раньше все сервисы приходилось покупать у разных организаций. Теперь они собраны в одном месте и подключить новый можно в несколько кликов из любой точки планеты.

Благодаря усилиям команды профессионалов банка экосистема растет вместе с клиентской базой. Достигать новых вершин помогает открытость: с каждым изменением экосистема становится все прозрачнее для клиентов и новых партнеров.

Цифровой и «умный» банк

Вырастить долю рынка сможет тот банк, у которого экосистема лучше и приложение удобнее. Ведущие игроки рынка вышли далеко за рамки зарплатных карточек, РКО и отделений с очередями. И цифровая трансформация только набирает обороты.

Удаленный доступ к банковским услугам через приложение и онлайн-клиент уже стали отраслевым стандартом. Игроки финансового рынка без инвестиций в онлайн-продукты, инструменты и цифровую трансформацию уже уходят с рынка.

Благодаря доверию клиентов к онлайн-банкингу появилась возможность облегчить их жизнь еще больше. Трендом стал «умный» банк, который умеет самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, подписки на сервисы, страховки и прочие регулярные платежи, утверждает журнал Enterpreneur.



Фото: tcs.com

Процесс принятия финансовых решений автоматизируется с помощью технологий искусственного интеллекта. По истории операций видно, как и за что мы платили в прошлом. Такие данные будут использовать для обучения машины, которая начнет проводить операции за человека.

Это важный шаг на пути к модели ML Flow: искусственный интеллект самостоятельно учится принимать решения на основании входящего потока данных — примерно так же, как обучается живой человек. Только машина будет работать гораздо быстрее и точнее.

Автоматизация работает не только для операций частных клиентов, но и для бизнеса. Ведь у него тоже много регулярных платежей. А чем лучше автоматика принимает решения, тем довольнее клиент. Автоматизированный сервис станет более персональным. Машина умеет глубоко анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность. Так рождается качественный индивидуальный сервис.

Поэтому развитие автоматического банкинга будет трендом в ближайшие годы. Качественная автоматизация повышает лояльность клиента к digital-каналам, а значит, он будет доступен и для других сервисов.

В этом основная идея BelVEB BusinessHub. Когда у клиента сформировано доверие к цифровым каналам, ему можно предложить новые сервисы качественнее и дешевле. В итоге в выигрыше окажутся все.

Экосистемы как будущее

Банковские сервисы хорошо сочетаются со многими другими: конечному клиенту можно предложить удобный платежный сервис, инвестирование и трейдинг, мгновенные кредиты, страховки, рассрочки. А еще доставку товаров и еды, каршеринг, бонусную программу и множество других сервисов, чтобы удовлетворять насущные потребности. Персонализированные и актуальные услуги будут готовы удовлетворять потребности клиентов в любое время суток и в любой точке планеты.

Сейчас такой подход называют экосистемным. Клиент получает единую точку входа и единый стандарт качества сразу для многих нужных ему сервисов.

Не нужно постоянно создавать новые учетные записи, искать подрядчиков и «привязывать» платежную карту в десяти разных местах. Вот как «ЯндексПлюс», например: кино, музыка, такси, доставка еды, финансовый сервис YandexPay и многие другие услуги «Яндекса» доступны в одном пакете. Со скидками для клиента и бесшовным обменом данными. Аналогичные клиентские экосистемы строят многие компании из разных сфер.



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Экосистемный подход хорошо работает и для решения бизнес-задач. Быстрое подключение нужных услуг без необходимости искать проверенных подрядчиков, возиться с бумагами, согласовывать каждый новый договор сильно упрощает жизнь предпринимателя. А еще все скидки и бонусы, накопленные в экосистеме, распространяются на все ее сервисы.

Банк БелВЭБ запустил экосистему для предпринимателей. В ней собраны финансовые и нефинансовые сервисы для бизнеса. Они помогают решать задачи клиентов по масштабированию своего дела.

BelVEB Business HUB позволяет открывать счета онлайн, подключать факторинг и банковскую гарантию, привлекать кредит онлайн. А также брать имущество в лизинг, оформлять страховки и проверять благонадежность контрагентов и бизнес-партнеров.

С помощью партнеров BelVEB Business HUB доступны сервисы по ведению бухгалтерии и юридической поддержке, сервис электронного документооборота, HR- и ИТ-сервисы, эквайринг и платежи по QR-кодам, есть также возможность запускать рекламные кампании с помощью профессионалов.

Спектр услуг постоянно расширяется. В этом году станет доступен B2B-маркетплейс с выгодными ценами, сервис оценки бизнес-идей на основе искусственного интеллекта. Все сервисы связаны между собой, нет необходимости копировать данные из одного документа в другой и согласовывать их, нужная информация уже есть в экосистеме. Она автоматически будет подставлена в необходимые графы. Стоит также отметить, что персональные данные хранятся в защищенном виде, который соответствует всем необходимым требованиям сетевой безопасности.

Нужно отметить еще один тренд — финансовый сервис тоже может быть частью экосистемы другой направленности. Яркий пример — Apple Card. Пользователи «яблочных» девайсов могут приобрести защищенную карту, которая глубоко интегрирована в продукты корпорации. При этом провайдером финансовых услуг выступает банк Goldman Sachs.

Тренд на встроенные финансы будет расти вместе с ростом экосистем. Bank-as-a-service нужен многим бизнесам и сами банки охотно включаются в борьбу за этот сегмент рынка, утверждают аналитики KPMG. В 2021-м мы увидим все больше новых интеграций экосистем с финансовыми сервисами.

У клиентов будет выбор между разными экосистемами, рост в связи с этим конкуренции даст клиентам все больше сервисов, понижения цен и бонусов, будут появляться новые решения и неожиданные партнерства, ведь экосистемный подход — это и есть будущее, которое все больше пользуется спросом у клиентов.

Голосовые помощники-роботы

В отделении банка с клиентом разговаривает живой человек. Эта опция скоро станет премиальной. Развитие голосовых интерфейсов даст банкам возможность сократить время предоставления необходимой информации для клиентов.

Сегодня роботы уже работают во многих call-центрах, избавляя клиента от необходимости ждать ответа оператора.

Фраза «Ваш звонок очень важен для нас» осталась в прошлом. Уже сегодня роботы могут на 70−80% заменить живых операторов. Только в некоторых ситуациях они не могут разобраться. А с накоплением данных голосовые помощники становятся все более эффективными. В ближайшие несколько лет они станут доминировать на первой линии общения с клиентами.

Автоматические голосовые помощники смогут быть активными продавцами услуг в разных каналах коммуникации: от телефона до мессенджеров. С их помощью клиенты смогут решать свои задачи быстрее и в режиме реального времени.

Все теперь инвесторы

Падение ставок банковских депозитов — общемировая тенденция. Чтобы спасти сбережения от инфляции, люди вынуждены осваивать новые инструменты, дающие большую доходность.



Фото: inenco.com

Инвестиционные инструменты для частных клиентов стали очень популярны. При сохраняющейся политике количественных смягчений центробанков планеты они продолжат быть трендом и в ближайшие годы. Открылся новый рынок, на который активно заходят новые игроки. Так, Банк БелВЭБ запустил сервис для инвестирования Finstore.by . Он позволяет вкладывать средства в токены компаний различных отраслей не только из Беларуси, но из всего ЕАЭС.

У большинства банков появились свои брокерские подразделения, которые дают клиентам удобный доступ к фондовому рынку и валютной площадке Forex. В этой же нише работают сотни стартапов. Самый известный из них, Robinhood, собирается стать публичной компанией в 2021 году с оценкой не меньше $ 20 млрд.

Кроме акций, придумано еще множество объектов инвестирования: антиквариат, произведения искусства, редкие автомобили, недвижимость и даже права на трансляцию бейсбольных матчей. Во все это можно инвестировать от $ 1 через приложение любого мобильного девайса.

Рынок инструментов для инвестирования постоянно растет вслед за спросом — все хотят получать больший доход от своих сбережений. Чтобы снизить риски и увеличить прибыльность операций, стал расти автоматический трейдинг, где на бирже вместо людей торгуют алгоритмы. На основе анализа больших данных алгоритмы в режиме реального времени строят предсказательные модели, повышая эффективность высокомаржинальной биржевой торговли. Аналогичный подход развивается и для внебиржевых инструментов.

Роботизированная торговля снижает риски и, как следствие, повышает популярность новых инструментов для инвестирования. Их развитие будет растущим трендом в ближайшие годы.

Все описанные тренды не придется ждать долго. Они уже активно развиваются на белорусском рынке финансовых услуг. На их основе появляются новые продукты, которые позволяют достичь больших высот в бизнесе и жизни. Выиграет тот, кто сможет грамотно использовать их для своих целей.

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