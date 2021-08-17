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Роботы сделают деньги. Как изменится Fintech в 2021 году
17.08.2021 09:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Цифровизация продолжит быть главным трендом финансовых технологий. Роботы смогут зарабатывать для нас деньги и будут помогать их тратить. Это не научная фантастика, это цифровая реальность. При поддержке
FinTech раскалился докрасна
Финансы долгое время были очень консервативной и неповоротливой отраслью. Крупнейшие банки считали вполне нормальным тратить на открытие счета компании до недели, запрашивая для этого у клиента гору документов.
За десять лет все радикально изменилось. Благодаря либерализации законодательства на рынок вышли дерзкие новички — необанки. Такие, как N26, Revolut или Transferwise. Они оцифровали основные финансовые услуги и упаковали их в удобные приложения. Теперь счет можно открыть за минуты из любой точки планеты, а все счета оплатить за пару кликов.
На волне первых успехов необанков традиционным финансовым учреждениям предсказывали скорую гибель, но этого не произошло. Банки приняли бой и стали активно внедрять цифровые инструменты. Теперь по уровню цифровизации они не сильно отличаются от необанков.
В их руках важный козырь — заработанное годами доверие клиентов.
Ведь куда легче отдать управление своими деньгами крупному банку с длинной историей, миллиардными капиталами и широкой сетью отделений, чем приложению в смартфоне.Этот фактор банки используют, чтобы стать для клиентов проводником в мир цифровых финансовых услуг. Обучают, показывают удобство и скорость новых инструментов.
Когда клиенты уже понимают ценность цифровых инструментов, банки получают возможность реализовать свои стратегии цифровой трансформации. Они могут предоставлять все новые и новые сервисы, предвосхищая потребности клиентов.
Так растет спрос на инновации. За перспективные компании, способные усилить экосистему, идет настоящая война. Оценки стартапов растут, банки сами растят новые проекты в бизнес-инкубаторах. Эта тенденция будет сохраняться, отмечает в своем
Если посмотреть на банковские экосистемы на белорусском рынке, то Банку БелВЭБ удалось создать самую крупную экосистему услуг для бизнеса в нашей стране:
Экосистема BelVEB BH включает комплекс сервисов для бизнеса, которые постоянно необходимы любой компании для масштабирования своего бизнеса, от кредитования до технической поддержки компьютерных систем. Раньше все сервисы приходилось покупать у разных организаций. Теперь они собраны в одном месте и подключить новый можно в несколько кликов из любой точки планеты.
Благодаря усилиям команды профессионалов банка экосистема растет вместе с клиентской базой. Достигать новых вершин помогает открытость: с каждым изменением экосистема становится все прозрачнее для клиентов и новых партнеров.
Цифровой и «умный» банк
Вырастить долю рынка сможет тот банк, у которого экосистема лучше и приложение удобнее. Ведущие игроки рынка вышли далеко за рамки зарплатных карточек, РКО и отделений с очередями. И цифровая трансформация только набирает обороты.
Удаленный доступ к банковским услугам через приложение и онлайн-клиент уже стали отраслевым стандартом. Игроки финансового рынка без инвестиций в онлайн-продукты, инструменты и цифровую трансформацию уже уходят с рынка.
Благодаря доверию клиентов к онлайн-банкингу появилась возможность облегчить их жизнь еще больше. Трендом стал «умный» банк, который умеет самостоятельно оплачивать счета за коммунальные услуги, подписки на сервисы, страховки и прочие регулярные платежи,
Процесс принятия финансовых решений автоматизируется с помощью технологий искусственного интеллекта. По истории операций видно, как и за что мы платили в прошлом. Такие данные будут использовать для обучения машины, которая начнет проводить операции за человека.
Это важный шаг на пути к модели ML Flow: искусственный интеллект самостоятельно учится принимать решения на основании входящего потока данных — примерно так же, как обучается живой человек. Только машина будет работать гораздо быстрее и точнее.
Автоматизация работает не только для операций частных клиентов, но и для бизнеса. Ведь у него тоже много регулярных платежей. А чем лучше автоматика принимает решения, тем довольнее клиент.Автоматизированный сервис станет более персональным. Машина умеет глубоко анализировать и интерпретировать действия пользователей, уважая их конфиденциальность. Так рождается качественный индивидуальный сервис.
Поэтому развитие автоматического банкинга будет трендом в ближайшие годы. Качественная автоматизация повышает лояльность клиента к digital-каналам, а значит, он будет доступен и для других сервисов.
В этом основная идея BelVEB BusinessHub. Когда у клиента сформировано доверие к цифровым каналам, ему можно предложить новые сервисы качественнее и дешевле. В итоге в выигрыше окажутся все.
Экосистемы как будущее
Банковские сервисы хорошо сочетаются со многими другими: конечному клиенту можно предложить удобный платежный сервис, инвестирование и трейдинг, мгновенные кредиты, страховки, рассрочки. А еще доставку товаров и еды, каршеринг, бонусную программу и множество других сервисов, чтобы удовлетворять насущные потребности. Персонализированные и актуальные услуги будут готовы удовлетворять потребности клиентов в любое время суток и в любой точке планеты.
Сейчас такой подход называют экосистемным. Клиент получает единую точку входа и единый стандарт качества сразу для многих нужных ему сервисов.
Не нужно постоянно создавать новые учетные записи, искать подрядчиков и «привязывать» платежную карту в десяти разных местах.Вот как «ЯндексПлюс», например: кино, музыка, такси, доставка еды, финансовый сервис YandexPay и многие другие услуги «Яндекса» доступны в одном пакете. Со скидками для клиента и бесшовным обменом данными. Аналогичные клиентские экосистемы строят многие компании из разных сфер.
Экосистемный подход хорошо работает и для решения бизнес-задач. Быстрое подключение нужных услуг без необходимости искать проверенных подрядчиков, возиться с бумагами, согласовывать каждый новый договор сильно упрощает жизнь предпринимателя. А еще все скидки и бонусы, накопленные в экосистеме, распространяются на все ее сервисы.
Банк БелВЭБ запустил экосистему для предпринимателей. В ней собраны финансовые и нефинансовые сервисы для бизнеса. Они помогают решать задачи клиентов по масштабированию своего дела.
С помощью партнеров BelVEB Business HUB доступны сервисы по ведению бухгалтерии и юридической поддержке, сервис электронного документооборота, HR- и ИТ-сервисы, эквайринг и платежи по QR-кодам, есть также возможность запускать рекламные кампании с помощью профессионалов.
Спектр услуг постоянно расширяется. В этом году станет доступен B2B-маркетплейс с выгодными ценами, сервис оценки бизнес-идей на основе искусственного интеллекта.Все сервисы связаны между собой, нет необходимости копировать данные из одного документа в другой и согласовывать их, нужная информация уже есть в экосистеме. Она автоматически будет подставлена в необходимые графы. Стоит также отметить, что персональные данные хранятся в защищенном виде, который соответствует всем необходимым требованиям сетевой безопасности.
Нужно отметить еще один тренд — финансовый сервис тоже может быть частью экосистемы другой направленности. Яркий пример — Apple Card. Пользователи «яблочных» девайсов могут приобрести защищенную карту, которая глубоко интегрирована в продукты корпорации. При этом провайдером финансовых услуг выступает банк Goldman Sachs.
Тренд на встроенные финансы будет расти вместе с ростом экосистем. Bank-as-a-service нужен многим бизнесам и сами банки охотно включаются в борьбу за этот сегмент рынка,
У клиентов будет выбор между разными экосистемами, рост в связи с этим конкуренции даст клиентам все больше сервисов, понижения цен и бонусов, будут появляться новые решения и неожиданные партнерства, ведь экосистемный подход — это и есть будущее, которое все больше пользуется спросом у клиентов.
Голосовые помощники-роботы
В отделении банка с клиентом разговаривает живой человек. Эта опция скоро станет премиальной. Развитие голосовых интерфейсов даст банкам возможность сократить время предоставления необходимой информации для клиентов.
Сегодня роботы уже работают во многих call-центрах, избавляя клиента от необходимости ждать ответа оператора.
Фраза «Ваш звонок очень важен для нас» осталась в прошлом.Уже сегодня роботы могут на 70−80% заменить живых операторов. Только в некоторых ситуациях они не могут разобраться. А с накоплением данных голосовые помощники становятся все более эффективными. В ближайшие несколько лет они станут доминировать на первой линии общения с клиентами.
Автоматические голосовые помощники смогут быть активными продавцами услуг в разных каналах коммуникации: от телефона до мессенджеров. С их помощью клиенты смогут решать свои задачи быстрее и в режиме реального времени.
Все теперь инвесторы
Падение ставок банковских депозитов — общемировая тенденция. Чтобы спасти сбережения от инфляции, люди вынуждены осваивать новые инструменты, дающие большую доходность.
Инвестиционные инструменты для частных клиентов стали очень популярны. При сохраняющейся политике количественных смягчений центробанков планеты они продолжат быть трендом и в ближайшие годы. Открылся новый рынок, на который активно заходят новые игроки. Так, Банк БелВЭБ запустил сервис для инвестирования
У большинства банков появились свои брокерские подразделения, которые дают клиентам удобный доступ к фондовому рынку и валютной площадке Forex. В этой же нише работают сотни стартапов. Самый известный из них, Robinhood,
Кроме акций, придумано еще множество объектов инвестирования: антиквариат, произведения искусства, редкие автомобили, недвижимость и даже права на трансляцию бейсбольных матчей. Во все это можно инвестировать от $ 1 через приложение любого мобильного девайса.
Рынок инструментов для инвестирования постоянно растет вслед за спросом — все хотят получать больший доход от своих сбережений.Чтобы снизить риски и увеличить прибыльность операций, стал расти автоматический трейдинг, где на бирже вместо людей торгуют алгоритмы. На основе анализа больших данных алгоритмы в режиме реального времени строят предсказательные модели, повышая эффективность высокомаржинальной биржевой торговли. Аналогичный подход развивается и для внебиржевых инструментов.
Роботизированная торговля снижает риски и, как следствие, повышает популярность новых инструментов для инвестирования. Их развитие будет растущим трендом в ближайшие годы.
Все описанные тренды не придется ждать долго. Они уже активно развиваются на белорусском рынке финансовых услуг. На их основе появляются новые продукты, которые позволяют достичь больших высот в бизнесе и жизни. Выиграет тот, кто сможет грамотно использовать их для своих целей.
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Цифровизация продолжит быть главным трендом финансовых технологий. Роботы смогут зарабатывать для нас деньги и будут помогать их тратить. Это не научная...
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