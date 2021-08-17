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В Щучине задержан блогер Вадим Ермашук

17.08.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Щучине 16 августа задержали гродненского блогера Вадима Ермашука, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

В Щучине задержан блогер Вадим Ермашук
Фото с сайта metasalon.by

Ермашук известен своими юмористическими роликами, которые он размещал в Instagram.

По информации правозащитников, Ермашук 16 августа в Гродно пришел в суд по делу трех местных жительниц, которых приговорили к различным срокам ограничения свободы в связи с событиями в областном центре 6 сентября 2020 года. В тот день в Гродно произошли столкновения между протестующими и силовиками. Потерпевшими по делу признаны 11 силовиков.

Судья Максим Голубович приговорил Анну Мороз к четырем годам ограничения свободы без направления в колонию открытого типа, Галину Гарацкевич — к трем годам с направлением в колонию открытого типа, ее мать Аллу Гарацкевич — к двум с половиной годам «домашней химии».

После суда блогер отправился в Щучин, чтобы снять очередной юмористический ролик, где и был задержан.

 

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Теги: Гродно
 
 
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В Щучине 16 августа задержали гродненского блогера Вадима Ермашука, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».
 
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