В 11 раз взлетели поставки картофеля из Беларуси в Россию













По состоянию на 10 августа поставки картофеля из Беларуси в Россию взлетели в 11 раз — с 8,3 тысячи тонн год назад до 94,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, сообщение опубликовано на сайте ведомства.





пишет Лента.Ру. Эти республики также увеличили экспорт в Россию за год, но только на 23 и 38 процентов соответственно. В целом же ввоз картофеля в Россию из стран СНГ вырос в два раза — с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи. Еще год назад по этому параметру Минск , нынешний лидер, уступал Азербайджану (68,8 тысячи тонн) и Армении (21,2 тысячи тонн),Лента.Ру. Эти республики также увеличили экспорт в Россию за год, но только на 23 и 38 процентов соответственно. В целом же ввоз картофеля в Россию из стран СНГ вырос в два раза — с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи.





Помимо него, Беларусь более чем в два раза увеличила поставки лука в Россию — с 658 тонн до 1,4 тысячи тонны, а также краснокочанной капусты. На данный момент она оказалась лидером в поставках моркови (57 тысяч тонн), огурцов (19 тысяч тонн) и белокочанной капусты (29 тысяч тонн).





Если смотреть по другим категориям товаров, то крупнейшим из стран СНГ поставщиком томатов в Россию стал Азербайджан (114 тысяч тонн), абрикосов — Армения (34 тысячи тонн), репчатого лука (61 тысяча тонн), арбузов (44 тысячи тонн) и дыни (28 тысяч тонн) — Казахстан. По яблокам всех обошла Молдавия (113 тысяч тонн), а по черешне — Узбекистан (24 тысячи тонн).





Ранее российские садоводы заявили, что программа импортозамещения в отрасли находится под угрозой, возможны и массовые банкротства, если не ограничить импорт дешевых яблок, например, из Молдавии и Ирана. По их словам, российские фермеры конкуренцию выдержать не смогут.





В июне картофель называли одним из самых подорожавших продуктов с начала года. На тот момент цены на него взлетели на 80 процентов. В конце июля Россельхознадзор не исключил, что запретит его поставки из Азербайджана.