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Белорус предложил, как обезопасить пешеходов на переходах за городом. Идея спорная, ГАИ не поддержала

17.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Существование наземных пешеходных переходов на трассах – реальность, от которой никуда не деться, по крайней мере сегодня. Но проблему как-то надо решать, ведь тяжелые аварии здесь не редкость.



Белорус недавно предложил ГАИ рассмотреть идею, весьма спорную, как заставить водителей останавливаться перед пешеходным переходом и уберечь пешеходов от наезда, пишет Автобизнес. В своем обращении в ГАИ он написал:
 
"Если дорога с двумя рядами в одном направлении имеет пешеходный переход, то, считаем, нужно, чтобы автомобилист в правом ряду, желающий пропустить пешехода, идущего справа налево, имел право занять оба попутных ряда. Таким образом, водитель остановится на разделительной полосе, чтобы пешехода не сбил водитель из левого ряда. 

А ведь так бывает: видя, что кто-то впереди остановился в правом ряду, водители останавливаются не всегда, нарушая п.117 ПДД. Никто не перекрывает машине путь на пути к переходу..."

Автор обращения в ГАИ предлагал рассмотреть возможность разрешить водителям останавливаться "под углом" к проезжей части, чтобы закрыть её большую часть на пути к пешеходу и тем самым обеспечить безопасный пропуск пешеходов.

В УГАИ МВД не усмотрели полезных мыслей в этом обращении. Там считают, что изложенные идеи, наоборот, увеличат риск совершения ДТП из-за того, что водителям придется перестраиваться, что будет являться препятствием для движения других участников движения. "Полагаем неоправданным подвергать опасности водителей и пассажиров для обеспечения движения пешеходов", – говорится в ответе из ГУ ГАИ МВД.

Вот ответ из ГАИ целиком:
 
 
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Существование наземных пешеходных переходов на трассах – реальность, от которой никуда не деться, по крайней мере сегодня. Но проблему как-то надо решать, ведь...
 
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