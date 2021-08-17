Белорус предложил, как обезопасить пешеходов на переходах за городом. Идея спорная, ГАИ не поддержала









пишет Автобизнес. В своем обращении в ГАИ он написал: Белорус недавно предложил ГАИ рассмотреть идею, весьма спорную, как заставить водителей останавливаться перед пешеходным переходом и уберечь пешеходов от наезда,Автобизнес. В своем обращении в ГАИ он написал:

"Если дорога с двумя рядами в одном направлении имеет пешеходный переход, то, считаем, нужно, чтобы автомобилист в правом ряду, желающий пропустить пешехода, идущего справа налево, имел право занять оба попутных ряда. Таким образом, водитель остановится на разделительной полосе, чтобы пешехода не сбил водитель из левого ряда.





А ведь так бывает: видя, что кто-то впереди остановился в правом ряду, водители останавливаются не всегда, нарушая п.117 ПДД. Никто не перекрывает машине путь на пути к переходу..."





Автор обращения в ГАИ предлагал рассмотреть возможность разрешить водителям останавливаться "под углом" к проезжей части, чтобы закрыть её большую часть на пути к пешеходу и тем самым обеспечить безопасный пропуск пешеходов.





В УГАИ МВД не усмотрели полезных мыслей в этом обращении. Там считают, что изложенные идеи, наоборот, увеличат риск совершения ДТП из-за того, что водителям придется перестраиваться, что будет являться препятствием для движения других участников движения. "Полагаем неоправданным подвергать опасности водителей и пассажиров для обеспечения движения пешеходов", – говорится в ответе из ГУ ГАИ МВД.





Вот ответ из ГАИ целиком:



