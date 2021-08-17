«Безопасность Беларуси под угрозой» - представитель ЛДПБ о необходимости убрать тезис про нейтралитет из Конституции





Фото: Facebook Сергея Разживайкина

озвучил политик, социолог, член Либерально-Демократической Партии Республики Беларусь, координатор по Октябрьскому району города Сергей Разживайкин. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»политик, социолог, член Либерально-Демократической Партии Республики Беларусь, координатор по Октябрьскому району города Минска от ЛДПБ





«Давайте разберёмся, что такое нейтралитет? Для чего его хотят убрать из Конституции Республики Беларусь, и что из этого получится? Так как Республика Беларусь состоит в ОДКБ, соответственно требуется “привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью”, что сказал Петр Миклашевич. Логично!» - акцентировал внимание он.





Ведь если Беларусь входит во военно-политический блок, то существует необходимость закрепить положение о том, что с территории республики не будет никаких угроз другим государствам, пояснил он.





«Очень важно, если коснётся потери суверенитета и территориальной целостности Беларуси, применить коллективную оборону», - подчеркнул он.





В свете вышесказанного, обращает внимание Разживайкин, внесение изменений в Конституцию Беларуси в связи с обстоятельствами внешних угроз является необходимостью.





«Тем более, это необходимо во время гибридной войны, развёрнутой в отношении Республики Беларусь! Безопасность государства под угрозой!» - констатировал он.





Ранее председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал о предложении убрать тезис про нейтралитет РБ.