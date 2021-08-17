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«Безопасность Беларуси под угрозой» - представитель ЛДПБ о необходимости убрать тезис про нейтралитет из Конституции

17.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изъятие из Основного закона Беларуси тезиса про стремление республики к нейтралитету никак нельзя расценивать как потерю суверенитета нашего государства.


Фото: Facebook Сергея Разживайкина
 
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил политик, социолог, член Либерально-Демократической Партии Республики Беларусь, координатор по Октябрьскому району города Минска от ЛДПБ Сергей Разживайкин.

«Давайте разберёмся, что такое нейтралитет? Для чего его хотят убрать из Конституции Республики Беларусь, и что из этого получится? Так как Республика Беларусь состоит в ОДКБ, соответственно требуется “привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью”, что сказал Петр Миклашевич. Логично!» - акцентировал внимание он.

Ведь если Беларусь входит во военно-политический блок, то существует необходимость закрепить положение о том, что с территории республики не будет никаких угроз другим государствам, пояснил он.

«Очень важно, если коснётся потери суверенитета и территориальной целостности Беларуси, применить коллективную оборону», - подчеркнул он.

В свете вышесказанного, обращает внимание Разживайкин, внесение изменений в Конституцию Беларуси в связи с обстоятельствами внешних угроз является необходимостью.

«Тем более, это необходимо во время гибридной войны, развёрнутой в отношении Республики Беларусь! Безопасность государства под угрозой!» - констатировал он.

Ранее председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич рассказал о предложении убрать тезис про нейтралитет РБ.
 
Теги: Минск
 
 
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Изъятие из Основного закона Беларуси тезиса про стремление республики к нейтралитету никак нельзя расценивать как потерю суверенитета нашего государства.
 
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