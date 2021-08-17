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Почти половина хоккеистов минского "Динамо" вызвана в национальную сборную

17.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас организован лагерь для подготовки к финальной олимпийской квалификации, которая состоится 26-29 августа в Братиславе.

© Photo : Пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

В национальную команду Беларуси по хоккею вызваны 12 игроков минского "Динамо", сообщила пресс-служба "зубров".

Финальная олимпийская квалификация пройдет в Братиславе 26-29 августа. 
Белорусские хоккеисты активно к ней готовятся, пишет Sputnik. За единственную путевку на Игры-2022 кроме Беларуси будут бороться команды Австрии, Польши и Словакии. 

В список нацкоманды республики попали следующие игроки из "Динамо":

Вратари: Алексей Колосов и Иван Кульбаков;

Защитники: Владислав Еременко, Илья Шинкевич, Сергей Сапего, Павел Денисов;

Нападающие: Илья Усов, Артем Демков, Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Александр Суворов, Александр Павлович.

Всего же в списке значится 28 фамилий. Интересно, что с июня нацкоманду Беларуси возглавляет наставник "зубров" Крэйг Вудкрофт.
 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас организован лагерь для подготовки к финальной олимпийской квалификации, которая состоится 26-29 августа в Братиславе.
 
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