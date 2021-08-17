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Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

17.08.2021 10:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом Президент заявил 16 августа, принимая с докладом министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко и вице-премьера Анатолия Сивака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

На встрече обсудили влияние санкций на транспортную сферу, дорожное строительство и альтернативные пути экспорта отечественной продукции. Глава государства поинтересовался, как справляются с последствиями западных санкций в компании Belavia и других подразделениях гражданской авиации Беларуси.

Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня волнуют сегодня вопросы, которые волнуют вас: начиная от Belavia, когда эти безумцы начали душить нашу компанию. Теперь уже ясно почему. Как там обстоятельства складываются? Ну и в целом, как живет наш транспорт и весь комплекс транспортный? Потому что из услуг, которые государство оказывает, почти половина – ваша, транспортного комплекса, 2,5 миллиарда долларов. Так? Это огромные масштабы, огромная сумма, мы транзитная страна. Вы просто обязаны обеспечить нормальное функционирование этого транспорта.

Я реально смотрю на вещи. Конечно, может быть какой-то сбой. Но он должен быть кратковременным. И, наверное, должен уже закончиться. Потому что все мы понимали, что они нас в покое не оставят и будут все время этими санкциями подпитывать, образно говоря. Как складывается сейчас ситуация? И если есть какие-то проблемы, какие пути выхода вы видите из этого положения?

Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

Президент также отметил, что особого внимания требует дорожная сеть страны. Поставлена задача отремонтировать в 2021 году не меньше тысячи километров местных дорог. Кроме того, Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. В частности, планируется ввести регистрационные карты для транспорта, водителей и диспетчеров такси. Это позволит упорядочить работу и сделать перевозки более безопасными.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом Президент заявил 16...
 
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