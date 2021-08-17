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Александра Саснович уступила представительнице Великобритании Хизер Уотсон в Цинциннати

17.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска провалилась в решающем сете.


Александра Саснович. Фото: j48tennis.net

Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступления в одиночном разряде турнира в Цинциннати.

В первом круге основной сетки 27-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Великобритании Хезер Уотсон — 2:6, 6:3, 1:6.

Соперницы провели на корте два часа и пять минут. Отметим, пишет Спортарена, британка в рейтинге WTA занимает 67-е место. В то время как Саснович располагается на 90-й позиции.

Ранее белоруска прошла квалификацию турнира, где обыграла Кристину Младенович и Андреа Петкович.
 
 
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