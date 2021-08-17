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Александра Саснович уступила представительнице Великобритании Хизер Уотсон в Цинциннати
Источник материала: Партизан
Белоруска провалилась в решающем сете.
Александра Саснович. Фото: j48tennis.net
Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступления в одиночном разряде турнира в Цинциннати.
В первом круге основной сетки 27-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Великобритании Хезер Уотсон — 2:6, 6:3, 1:6.
Соперницы провели на корте два часа и пять минут. Отметим,
Ранее белоруска прошла квалификацию турнира, где обыграла Кристину Младенович и Андреа Петкович.
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Белоруска провалилась в решающем сете.
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