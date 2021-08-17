Александра Саснович уступила представительнице Великобритании Хизер Уотсон в Цинциннати

Александра Саснович. Фото: j48tennis.net

Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступления в одиночном разряде турнира в Цинциннати.

В первом круге основной сетки 27-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Великобритании Хезер Уотсон — 2:6, 6:3, 1:6.

Соперницы провели на корте два часа и пять минут. Отметим,Спортарена, британка в рейтинге WTA занимает 67-е место. В то время как Саснович располагается на 90-й позиции.