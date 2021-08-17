ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названа самая популярная специальность в БГПУ в 2021 году

17.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проходные баллы прошедшей вступительной кампании выросли на 13 специальностях на дневной форме обучения: больше всего балл подскочил у будущих педагогов начальных классов.



Самый высокий конкурс среди поступающих в БГПУ сложился по специальности "психология" – 5,6 человек на место, сообщили в пресс-службе вуза, подводя итоги вступительной кампании.

Также, пишет Sputnik, на этой специальности самый высокий проходной балл – 336. На втором месте по конкурсу – "оздоровительная и адаптивная физическая культура (4 человека на место), на третьем – "логопедия" (3 человека на место). Средний конкурс по вузу на бюджет – 2,2, на платное – 1,03. Самый большое конкурс на "платке" – на специальности "начальное образование" (2,8 человека).

Выше 300 баллов проходной еще на четырех специальностях: "изобразительное искусство и компьютерная графика" (329), "практическая психология" (324), "логопедия" (315), "изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" (304). В этом году минимальные баллы выросли на 13 специальностях – от 13 до 71. Больше всего они увеличились на специальности "начальное образование". По трем специальностям – "история и обществоведческие дисциплины", "русский язык и литература" и "русский язык и литература, иностранный язык" – зачислили только медалистов и выпускников школьных педклассов.

Больше мальчиков

БГПУ – в основном женский вуз. Однако в этом году, отмечают в пресс-службе, на двух факультетах стало больше юношей. На факультете физвоспитания 60% первокурсников – это парни, на истфаке – 56%, на физмате – 33%. На остальных факультетах юношей – от 10 до 20%.

Кто поступил на платное, учеба в БГПУ в этом году будет стоить от 1246 до 1346 долларов. Дешевле всего в "педе" будет учиться на специальностях, связанных с логопедией, олигофренопедагогией и дошкольным образованием. Творческие специальности, например "музыкальное искусство, ритмика и хореография", будут стоить дороже.

Напомним, большинство белорусских вузов объявили о зачислении первокурсников еще 11 августа. В некоторых университетах зачисление пройдет позже.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проходные баллы прошедшей вступительной кампании выросли на 13 специальностях на дневной форме обучения: больше всего балл подскочил у будущих педагогов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by