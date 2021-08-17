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Президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами

17.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольств о России в республике.



"Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле",  - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

Как сообщалось,  пишет Смартпресс, 15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани после этого сразу покинул страну. По информации СМИ, сейчас он находится в Омане.
 
 
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Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольств о России в республике.
 
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