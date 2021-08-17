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Президент Афганистана убегал с набитыми деньгами машинами
Источник материала: Партизан
Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольств о России в республике.
"Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.
Как сообщалось,
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Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из Кабула с машинами, полными денег, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посольств о России в республике.
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