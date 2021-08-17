|
В Поставах утонула 88-летняя пенсионерка
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне утром на реке Мяделка.
Как отмечает МЧС, «в 10:28 поступило сообщение об упавшей женщине в реку».
Прибывшие спасатели обнаружили и достали из воды тело 88-летней пенсионерки.
Использованы стоковые изображения от
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла накануне утром на реке Мяделка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)