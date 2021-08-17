ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

17.08.2021 10:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

В ней участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. Беларусь вошла в первый, и наши танкисты выступят под желтым цветом в третьих заездах уже 24 августа. А к сентябрю определятся четыре сборные, которые дойдут до итоговой эстафеты. Финальная гонка пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

Сергей Михно, тренер команды:
Все цвета хорошие. Неважно, на каком цвете ездить. Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью  – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Хорошая жеребьевка. Соперники сильные. Будет интересная борьба.

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

Что касается жеребьевки конкурса «Меридиан», то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап «Огневой рубеж» под пятым номером, этапы «Азимут» и «Топографический квадратлон» – под вторым.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Талибан" объявил всеобщую амнистию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by