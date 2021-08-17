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«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. Беларусь вошла в первый, и наши танкисты выступят под желтым цветом в третьих заездах уже 24 августа. А к сентябрю определятся четыре сборные, которые дойдут до итоговой эстафеты. Финальная гонка пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.
Сергей Михно, тренер команды:
Что касается жеребьевки конкурса «Меридиан», то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап «Огневой рубеж» под пятым номером, этапы «Азимут» и «Топографический квадратлон» – под вторым.
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«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»
Новости Беларуси. 16 августа в России прошла жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021, сообщили в...
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