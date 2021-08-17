Как партнеры Herbalife Nutrition ведут бизнес

Источник материала: ProBusiness





В этом году компании Herbalife Nutrition в Беларуси исполнилось 10 лет. И за это время в более чем 26 городах страны появились Независимые Партнеры этого международного бренда. Мы пообщались с директором компании в Беларуси и несколькими Независимыми Партнерами, которые нашли себя в сфере сбалансированного питания и смогли построить успешный бизнес вместе с Herbalife Nutrition.

Смотрите полное видео с историями героев:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

«После MBA я искала себя — и нашла то, что искала»

Юлия Войтович, директор Herbalife Nutrition в Беларуси, получила MBA и точно знала, что хочет работать в сильной международной компании. Ей было важно открывать возможности для развития себя как профессионала и для роста бизнеса благодаря качественному продукту. Юлия признается, что в Herbalife Nutrition нашла то, что искала.

Теперь главная задача Юлии — помогать Независимым Партнерам развивать свое сотрудничество с компанией и доносить до людей ценности корпорации.

«Похудела и добилась достойного результата»

Екатерина Стинхаус, Независимый Партнер Herbalife Nutrition, узнала о компании еще в студенчестве. Тогда нерегулярный и нездоровый режим питания сказывался на самочувствии девушки. Продукты компании ей порекомендовала мама. Екатерина заметила, что самочувствие улучшилось, и похудела на 17 килограммов*. А потом решила сменить профессию журналиста на бизнес в партнерстве с Herbalife Nutrition.

*Любые утверждения в отношении контроля веса относятся к Программе контроля веса Herbalife Nutrition, включающей, помимо прочего, сбалансированную диету, регулярные физические упражнения, ежедневное потребление необходимого количества жидкости, употребление пищевых добавок в случае необходимости и достаточный отдых. Все результаты индивидуальны и могут различаться.

Теперь Екатерина живет в Германии, но регулярно путешествует. Девушка признается, что ей удалось добиться достойного дохода для себя и своей семьи и реализовать свой предпринимательский потенциал*.

*Приведенный стиль жизни индивидуален и не является типичным.

«Возможность изменить свою жизнь»

Семейная пара Анжелика и Анатолий Романчук — оба в прошлом врачи. Анжелика работала в поликлинике, Анатолий — в онкодиспансере. Они стали совместно выстраивать Независимое Партнерство с Herbalife Nutrition.

Сейчас Анжелика и Анатолий уже на пенсии и ведут бизнес с Herbalife Nutrition. Привлекают детей и внуков к общему семейному делу. Пара признается, что это стало для них стилем жизни и уже чем-то большим, чем просто источник дополнительного дохода.

«Однажды утро начал не с кофе, а с продуктов Herbalife Nutrition»

Александр Древецкий начал знакомство с Herbalife Nutrition, просто однажды попробовав ввести в свой рацион продукты компании. Вместо утреннего кофе с бутербродами мужчина выбрал сбалансированное питание. Он заметил, что на тренировках чувствует себя более энергичным. Порекомендовал продукты своей матери и заметил, что та привела себя в форму. С такого успешного личного опыта и началась история Александра как Независимого Партнера Herbalife Nutrition.

Александр сам долгие годы является фанатом бренда и многим знакомым и друзьям рекомендует продукты. Свой бизнес в сотрудничестве с Herbalife Nutrition он развивает, опираясь прежде всего на значимые для него ценности — хорошее самочувствие, удовольствие от жизни и возможности для роста и развития.

Партнер проекта:



Читайте также