Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Источник материала: ProBusiness

Застройщик ЖК «Гранд Хаус» объявляет о продаже эксклюзивного формата жилья - двухуровневых квартир в центре Минска с дизайн-проектом в подарок! А самое приятное - квартиры полностью построены и после покупки можно сразу же приступать к ремонту.

Квартиры располагаются на 19 и 20 этаже жилого комплекса «Гранд Хаус» который находится на пересечении пр-та Дзержинского и улицы Щорса, прямо у станции метро «Грушевка». Площадь квартир составляет до 140 м.кв., а свободная планировка позволяет организовать от 3 до 5 комнат в зависимости от дизайн-проекта.

Под всем комплексом расположен подземный двухуровневый паркинг, который отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Установлены современные системы пожаротушения и дымоудаления.

Для кого подходит формат двухуровневых квартир?

Двухуровневая квартира отлично подходит для больших семей с двумя и более детьми или людей, мечтавших о собственном доме, но не готовых расстаться с городской жизнью. Этот формат квартиры хорошая альтернатива частному дому.





Преимуществом двухуровневой квартиры является ее площадь, благодаря этому у будущего собственника есть возможность разместить большую гардеробную и кабинет для работы. Также несомненный плюс — это наличие нескольких санузлов на каждом из этажей квартиры.

Рассмотрим одну из планировок

На плане представлена двухуровневая квартира общей площадью 139 м.кв. с наличием второго света над обеденной зоной. От Застройщика квартиру собственник получает уже с готовым дизайн-проектом, в который входит:

Обмерный план квартиры

План возводимых перегородок с экспликацией помещений и указанием площадей

План расстановки мебели

План напольных покрытий

План устройства потолков

План расстановки осветительных приборов

План привязки осветительных приборов к выключателям

План размещения розеток и электровыводов

Визуализации помещений

Дизайн-проект выполнен в стиле минимализма. Дизайнер использовал экологичные материалы такие как: дерево, бетон, камень, стекло.

Чаще всего зональное деление в двухуровневой квартире сделано по этажам. Первый этаж — это общая зона, где расположена кухня, обеденная зона, гостиная, гостевая спальня и гостевой санузел. Второй этаж — это приватная зона. Здесь располагаются главная спальня, детские комнаты, кабинет и санузел.





Стоит обратить внимание, что входная дверь предусмотрена как на первом, так и на втором этаже квартиры. Это поможет с легкостью занести в квартиру всю необходимую мебель и технику, а также соответствует требованиям пожарной безопасности. Входную дверь на втором можно с лёгкостью задекорировать под межкомнатную что имитирует наличие еще одной комнаты в квартире и не будет вызывать визуального дискомфорта.





На первом этаже квартиры дизайнер предлагает объединить обеденную зону с кухней и отдельно выделить зону гостиной. Но несмотря на то, что зона гостиной отдельно выделена, обеденная зона лаконично вписана в общее пространство с гостиной благодаря отсутствию межкомнатной перегородки.





Окна общей зоны выходят на сторону пр-т Дзержинского, откуда будут видны красивые закаты, которыми можно будет любоваться с лоджии, окна там панорамные.

В тоже время, главную спальню дизайнер оставляет на этом же этаже. Планировка квартиры позволяет такой вариант зонирования благодаря расположению комнат. Спальня выходит на противоположную сторону квартиры, и никаким образом не пересекается с общей зоной.





Окна спальни смотрят на тихий двор откуда открывается вид на Грушевский сквер. Так же большим плюсом является наличие в спальне гардеробной.

Все квартиры сдаются без установленной лестницы, собственник устанавливает её самостоятельно. Это сделано для того, чтобы на стадии проекта можно было спроектировать лестницу под предпочтения заказчика, в какую сторону она будет развернута и в каком стиле выполнена.





Лестница в квартире является одним из важных элементов, она несет не только функциональную нагрузку соединяя первый и второй этаж, но и декоративную. Это один из элементов, который подчеркивает атмосферу загородного дома. Нужно понимать, что лестница в квартире съедает несколько квадратов площади, но благодаря удачной планировке лестница встроена таким образом что она занимает минимум от площади квартиры.





Второй этаж квартиры дизайнер отвел под детскую зону. Здесь размещено две детских спальни и выделена зона кабинета, где можно тихо поработать, прочитать книгу или сделать домашнее задание, а наличие второго света благоприятно скажется для зрения.





Второй свет

Некоторые планировочные решения квартир предусматривают наличие второго света. Это означает что в помещении отсутствует потолочное перекрытие между первым и вторым этажом квартиры.





Наличие второго света дает ощущение воздушности и увеличивает пространство в помещении



Сколько стоит двухуровневая квартира?

Сегодня в комплексе доступны 8 квартир такого формата площадью до 140 м.кв. Стоимость представленной на плане квартиры составляет $ 1150 за м.кв. по курсу Национального банка РБ на день оплаты. Доступна и рассрочка от Застройщика до декабря 2023 года с минимальным первым взносом 30% от стоимости квартиры, но при этом идет увеличение стоимости метра.

Варианты покупки квартиры

Застройщик предлагает разные варианты приобретения квартир:

Выгодные цены при полной оплате. Рассрочку до декабря 2023г. С минимальным увеличением стоимости метра. Кредитование на 10 и 20 лет по партнёрской программе с Белинвестбанком. Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.

12,87% (1,256 СКО) – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 лет);

12,87% (1,256 СКО) – в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 20 лет).

Ставка после льготного периода – 18,23% (1,779 СКО).