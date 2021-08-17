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Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

17.08.2021 10:23 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Застройщик ЖК «Гранд Хаус» объявляет о продаже эксклюзивного формата жилья - двухуровневых квартир в центре Минска с дизайн-проектом в подарок! А самое приятное - квартиры полностью построены и после покупки можно сразу же приступать к ремонту.

Квартиры располагаются на 19 и 20 этаже жилого комплекса «Гранд Хаус» который находится на пересечении пр-та Дзержинского и улицы Щорса, прямо у станции метро «Грушевка». Площадь квартир составляет до 140 м.кв., а свободная планировка позволяет организовать от 3 до 5 комнат в зависимости от дизайн-проекта.

Под всем комплексом расположен подземный двухуровневый паркинг, который отвечает всем требованиям пожарной безопасности. Установлены современные системы пожаротушения и дымоудаления.

Для кого подходит формат двухуровневых квартир?

Двухуровневая квартира отлично подходит для больших семей с двумя и более детьми или людей, мечтавших о собственном доме, но не готовых расстаться с городской жизнью. Этот формат квартиры хорошая альтернатива частному дому.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Преимуществом двухуровневой квартиры является ее площадь, благодаря этому у будущего собственника есть возможность разместить большую гардеробную и кабинет для работы. Также несомненный плюс — это наличие нескольких санузлов на каждом из этажей квартиры.

Рассмотрим одну из планировок

На плане представлена двухуровневая квартира общей площадью 139 м.кв. с наличием второго света над обеденной зоной. От Застройщика квартиру собственник получает уже с готовым дизайн-проектом, в который входит:

  • Обмерный план квартиры
  • План возводимых перегородок с экспликацией помещений и указанием площадей
  • План расстановки мебели
  • План напольных покрытий
  • План устройства потолков
  • План расстановки осветительных приборов
  • План привязки осветительных приборов к выключателям
  • План размещения розеток и электровыводов
  • Визуализации помещений

Дизайн-проект выполнен в стиле минимализма. Дизайнер использовал экологичные материалы такие как: дерево, бетон, камень, стекло.

Чаще всего зональное деление в двухуровневой квартире сделано по этажам. Первый этаж — это общая зона, где расположена кухня, обеденная зона, гостиная, гостевая спальня и гостевой санузел. Второй этаж — это приватная зона. Здесь располагаются главная спальня, детские комнаты, кабинет и санузел.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Стоит обратить внимание, что входная дверь предусмотрена как на первом, так и на втором этаже квартиры. Это поможет с легкостью занести в квартиру всю необходимую мебель и технику, а также соответствует требованиям пожарной безопасности. Входную дверь на втором можно с лёгкостью задекорировать под межкомнатную что имитирует наличие еще одной комнаты в квартире и не будет вызывать визуального дискомфорта.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

 

На первом этаже квартиры дизайнер предлагает объединить обеденную зону с кухней и отдельно выделить зону гостиной. Но несмотря на то, что зона гостиной отдельно выделена, обеденная зона лаконично вписана в общее пространство с гостиной благодаря отсутствию межкомнатной перегородки.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Окна общей зоны выходят на сторону пр-т Дзержинского, откуда будут видны красивые закаты, которыми можно будет любоваться с лоджии, окна там панорамные.

В тоже время, главную спальню дизайнер оставляет на этом же этаже. Планировка квартиры позволяет такой вариант зонирования благодаря расположению комнат. Спальня выходит на противоположную сторону квартиры, и никаким образом не пересекается с общей зоной.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Окна спальни смотрят на тихий двор откуда открывается вид на Грушевский сквер. Так же большим плюсом является наличие в спальне гардеробной.

Все квартиры сдаются без установленной лестницы, собственник устанавливает её самостоятельно. Это сделано для того, чтобы на стадии проекта можно было спроектировать лестницу под предпочтения заказчика, в какую сторону она будет развернута и в каком стиле выполнена.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Лестница в квартире является одним из важных элементов, она несет не только функциональную нагрузку соединяя первый и второй этаж, но и декоративную. Это один из элементов, который подчеркивает атмосферу загородного дома. Нужно понимать, что лестница в квартире съедает несколько квадратов площади, но благодаря удачной планировке лестница встроена таким образом что она занимает минимум от площади квартиры.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Второй этаж квартиры дизайнер отвел под детскую зону. Здесь размещено две детских спальни и выделена зона кабинета, где можно тихо поработать, прочитать книгу или сделать домашнее задание, а наличие второго света благоприятно скажется для зрения.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Второй свет

Некоторые планировочные решения квартир предусматривают наличие второго света. Это означает что в помещении отсутствует потолочное перекрытие между первым и вторым этажом квартиры.

Дизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Наличие второго света дает ощущение воздушности и увеличивает пространство в помещенииДизайн проект в подарок! Минский застройщик показал эксклюзивные двухуровневые квартиры

Сколько стоит двухуровневая квартира?

Сегодня в комплексе доступны 8 квартир такого формата площадью до 140 м.кв. Стоимость представленной на плане квартиры составляет $ 1150 за м.кв. по курсу Национального банка РБ на день оплаты. Доступна и рассрочка от Застройщика до декабря 2023 года с минимальным первым взносом 30% от стоимости квартиры, но при этом идет увеличение стоимости метра.

Варианты покупки квартиры

Застройщик предлагает разные варианты приобретения квартир:

  1. Выгодные цены при полной оплате.
  2. Рассрочку до декабря 2023г. С минимальным увеличением стоимости метра.
  3. Кредитование на 10 и 20 лет по партнёрской программе с Белинвестбанком. Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из текущей и перспективной платежеспособности кредитополучателя и поручителей.
  • 12,87% (1,256 СКО) – в течение 12 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 10 лет);
  • 12,87% (1,256 СКО) – в течение 24 месяцев после заключения кредитного договора (при сроке кредитования 20 лет).
  • Ставка после льготного периода – 18,23% (1,779 СКО).

Ознакомиться с готовым дизайн-проектом и условиями приобретения квартир обращайтесь в отдел продаж «Гранд Хаус» по тел. по телефону +375 17 336 73 88, +375-29-534-30-00 или на сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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ЗастройщикЖК «Гранд Хаус» объявляет о продаже эксклюзивного формата жилья - двухуровневых квартир в центре Минска с дизайн-проектом в подарок! А самое приятное -...
 
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