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Преподавательницу МГЛУ осудили на 14 суток

17.08.2021 10:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Преподавательницу МГЛУ осудили на 14 суток
Валерия Кременевская
Валерию Кременевскую задержали в пятницу около суда, где проходят заседания по делу Марии Колесниковой и Максима Знака.

16 августа преподавательницу МГЛУ осудили на 14 суток, пишет Студэнцкая думка.

Восемнадцатилетней Александре Мищенко, задержанной вместе с Валерией Кременевской, дали 30 суток. Обе девушки сейчас находятся на Окрестина.
 
 
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Восемнадцатилетней Александре Мищенко, задержанной вместе с Валерией, дали 30 суток.
 
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