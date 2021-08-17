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Преподавательницу МГЛУ осудили на 14 суток
Источник материала: UDF
Валерия Кременевская
16 августа преподавательницу МГЛУ осудили на 14 суток,
Восемнадцатилетней Александре Мищенко, задержанной вместе с Валерией Кременевской, дали 30 суток. Обе девушки сейчас находятся на Окрестина.
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Восемнадцатилетней Александре Мищенко, задержанной вместе с Валерией, дали 30 суток.
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