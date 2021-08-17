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Литовские пограничники: на белорусской стороне в местах нелегального трафика мигрантов раздаются выстрелы
Источник материала: Навiны
За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу.
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В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на белорусской стороне.
Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тысяч мигрантов (большинство из них — иракцы).
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Литовские пограничники: на белорусской стороне в местах нелегального трафика мигрантов раздаются выстрелы
За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу.
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