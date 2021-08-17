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Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия

17.08.2021 10:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начиная с 17 августа, минская милиция обратит пристальное внимание на граждан, которые совершают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия

Речь о семьях, где возникают конфликты. Взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. И, как следствие, драки, истязания и угрозы. Несмотря на то, что мера наказания за подобные действия в нашей стране достаточно суровая – от ареста сроком на полгода до лишения свободы – ежесуточно в Минске регистрируется 30-40 сообщений о скандалах в семьях.

Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия

И потому правоохранители в целях профилактики на протяжении пяти дней попытаются не допустить повторные ситуации. Где-то словом, а где-то делом: беседуя с дебоширами, вынося предупреждения и защитные предписания, а также постановкой на профилактический учет и при необходимости психологической помощью жертвам домашнего насилия.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Начиная с 17 августа, минская милиция обратит пристальное внимание на граждан, которые совершают правонарушения в сфере семейно-бытовых...
 
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