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Утром 17 августа доллар опустился ниже минимума за два месяца
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара снизился всего на 0,0012 BYN до 2,4946 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 63 дня. За последние восемь дней доллар дешевеет уже шестой раз, а его курс за это время обвалился на 0,0302 BYN.
Курс евро опустился лишь на 0,0007 BYN до 2,9385 BYN/EUR. Евро находится вблизи минимума за год. От рекорда евровалюту отделяет меньше чем полкопейки.
Курс российского рубля вырос на 0,0029 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.
Московская биржа
За прошедшие сутки российский рубль уступил доллару 12 копеек. Утром на бирже в Москве за один доллар предлагают 73,49 российских рублей.
Курс евро за это же время подешевел всего на 2 копейки до 86,48 российских рублей.
Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке России
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Курс российского рубля вырос на 0,0029 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.
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