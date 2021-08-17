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Утром 17 августа доллар опустился ниже минимума за два месяца

17.08.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 17 августа доллар опустился ниже минимума за два месяца
Иллюстративное фото
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись снижением доллара и евро, но рост российского рубля потянул за собой валютную корзину, которая покинула минимум почти за 10 месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:09:

Курс доллара снизился всего на 0,0012 BYN до 2,4946 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 63 дня. За последние восемь дней доллар дешевеет уже шестой раз, а его курс за это время обвалился на 0,0302 BYN.

Курс евро опустился лишь на 0,0007 BYN до 2,9385 BYN/EUR. Евро находится вблизи минимума за год. От рекорда евровалюту отделяет меньше чем полкопейки.

Курс российского рубля вырос на 0,0029 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.

Московская биржа


За прошедшие сутки российский рубль уступил доллару 12 копеек. Утром на бирже в Москве за один доллар предлагают 73,49 российских рублей.

Курс евро за это же время подешевел всего на 2 копейки до 86,48 российских рублей.

Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке России
 
 
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Курс российского рубля вырос на 0,0029 BYN до 3,4020 BYN/100 RUB.
 
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