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Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка

17.08.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летнего ребенка
Боб Дилан
Музыканта обвинили в употреблении запрещенных веществ, а также в изнасиловании 12-летней девочки, которое случилось полвека назад.

Когда музыканту было 20 лет, он вступил в интимную связь с подростком. Это было в 1965 году.

Иск был подан в суд штата Нью-Йорк. Как сообщает LIFE, в документе говорится, что Боб Дилан установил эмоциональную связь с девочкой с целью секс-насилия. Своими действиями он нанес ребенку психологические травмы, которые сказываются до сих пор.

Представитель артиста все отрицает. Он уверяет, что утверждения полувековой давности не соответствуют действительности.
 
 
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