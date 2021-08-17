Ни один не прошел: литовские пограничники развернули на границе с Беларусью почти 50 нелегалов

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах, а также в Друскининкском самоуправлении.





В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на территории соседней страны.





Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.