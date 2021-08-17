"Талибан" объявил всеобщую амнистию









Представители «Талибана» объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвали к возобновлению работы государственных учреждений. Об этом сообщает AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.





«Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.





Накануне, 16 августа, газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в США и Афганистане, написала, что «Талибан» подкупал афганских чиновников. С начала 2020-го, по данным издания, стороны заключали сделки, которые афганские официальные лица называли «договоренностями о прекращении огня». На самом деле, как отмечает WP, речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Именно эти сделки и привели к тому, что «Талибан» захватил страну, пишет газета.





В течение полутора лет, до захвата власти талибами в Афганистане, подобные договоренности заключались на разных уровнях: от чиновников в поселениях до руководства афганских провинций. По словам источников WP, кроме этого, в ряде случаев переговоры привели к «капитуляции правительственных сил».





По утверждению собеседников издания, после подписания в феврале 2020 года в Дохе американо-талибского соглашения, в соответствии с которым США и союзники обещали вывести войска из страны в течение 14 месяцев, некоторые представители афганских сил безопасности «осознали, что вскоре они больше не смогут рассчитывать на американскую авиацию и другую поддержку».





Они посчитали, что талибы вернутся к власти в Афганистане, и захотели «обеспечить себе место на стороне победителей». «Некоторым просто нужны были деньги», — сообщил изданию сотрудник афганских спецслужб.





15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни.





В свою очередь, вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что останется в стране вместе с народом. «На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность — в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре», — написал он в Twitter, ранее сообщив, что никогда не станет преклоняться перед боевиками «Талибана».





Афганское агентство Pajhwok сообщало, что большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели Афганистана покинули страну после бегства Ашрафа Гани. Как отмечало агентство, в Афганистане осталась та часть политической элиты, которая стремится предотвратить новый политический кризис, заполнить вакуум власти и передать ее мирным путем.





По данным Pajhwok, Гани, его советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб и бывший глава администрации президента Фазл Махмуд Фазли вылетели в Таджикистан и далее в Оман.





В прошлом известные политические деятели маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, скрылись в Таджикистане после захвата талибами города Мазари-Шариф — главного на севере страны.





Бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани отбыл в США, а главный советник президента по правовым вопросам Кабир Исса Хел — в Великобританию. Последний министр обороны Бисмилла Мохаммади уехал в Дубай, а глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан — в Иран.





Кроме того, как сообщало Pajhwok, крупная делегация афганских политиков во главе со спикером Народной палаты (нижняя палата парламента) Миром Рахманом Рахмани отправилась с визитом в Пакистан для обсуждения с руководством страны вопросов обеспечения мира и стабильности в Афганистане.





В свою очередь, по сведениям агентства, экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению «Талибан».





Pajhwok также писал, что Ахмад Масуд — сын влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда, бывший первый вице-президент Амрулла Салех и еще несколько влиятельных политиков остались в Афганистане, обосновавшись в провинции Панджшер, куда талибы пока не добрались. Они намерены организовать сопротивление «Талибану».







