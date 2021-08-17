Пропавшую неделю назад в Сенно 72-летнюю пенсионерку нашли в 10 километрах от райцентра





Фото ПСО «Ангел»





Вечером 9 августа пенсионерка ушла от родственников к себе домой, ей нужно было пройти около 400 метров, но дома она так и не появилась. 13 августа волонтеры ПСО «Ангел» начали собирать группу для поисков пропавшей бабушки.





Согласно информации МЧС в 15 августа в 9:00 поступило сообщение о том, что пропавшая может находиться у деревни Латыголь Сенненского района. В 11:55 потерявшуюся пенсионерку волонтеры нашли у деревни Смоловка, это в 4 километрах от первой деревни и примерно в 10 километрах от райцентра.





Блуждавшая по лесам шесть дней пенсионерка была истощена, ее пришлось госпитализировать в Сенненскую центральную районную больницу.







