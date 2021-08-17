Байден: Мы дали афганцам все, но желание бороться за свое будущее дать не можем









"Мы пришли в Афганистан 20 лет назад, чтобы добраться до тех, кто организовал теракты 11 сентября, и убедиться, что «Аль-Каида» не сможет использовать Афганистан как базу для атак. Мы сделали это.





Наша цель никогда не заключалась в том, чтобы помочь афганцам построить их государство. Американцы не должны воевать и умирать на чужой войне, если афганские войска не хотят бороться на своей.





Мы потратили триллион долларов и дали им все, что им было нужно, чтобы самим определять свое будущее, но желание бороться за это будущее мы им дать не можем.





Если Афганистан неспособен сам оказывать сопротивление «Талибану», то ни год, ни пять, ни двадцать лет дополнительного присутствия США им бы не помогли.





Ошибкой было бы пытаться переделать чужую страну с помощью бесконечных развертываний американских войск.





Участие в этом конфликте не в интересах США, наши соперники — Россия и Китай — были бы рады, если бы мы продолжали тратить миллиарды долларов на Афганистан.





Мне не нравится то, что происходит там сейчас, но я уверен в своем решении. Наша задача — провести эвакуацию, после этого война для нас завершится.



