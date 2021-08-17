ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как будет проходить «Лістапад» в 2021 году? Дирекция кинофестиваля рассказала, что будет в конкурсной программе

17.08.2021 10:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 августа состоится брифинг, посвященный вопросам организации 27-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально на днях дирекция кинофорума определилась со сроками его проведения. А уже 17 августа раскроют и многие подробности предстоящего события.

Как будет проходить «Лістапад» в 2021 году? Дирекция кинофестиваля рассказала, что будет в конкурсной программе

Форум пройдет с 20 по 26  ноября. Известно, что штаб кинофестиваля будет работать на базе киностудии «Беларусьфильм». Ожидается, что в 2021 году основная конкурсная программа «Лістапада» будет включать в себя основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежных лент и фильмы для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк».

Как будет проходить «Лістапад» в 2021 году? Дирекция кинофестиваля рассказала, что будет в конкурсной программе

Как и прежде, постараются представить лучшие достижения мирового кинематографа. Но в то же время уделят внимание таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 августа состоится брифинг, посвященный вопросам организации 27-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Літоўскія памежнікі паведамілі пра аўтаматныя стрэлы на тэрыторыі Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by