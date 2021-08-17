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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Запад развалил СССР? Как работали санкции против Советского Союза? Отвечает Романчук Какие санкции и почему применялись против СССР? Правда ли, что они помогли ему развалиться?

Какие санкции и почему применялись против СССР? Правда ли, что они помогли ему развалиться? И может ли страна экономически процветать, если она живет в режиме большого ГУЛАГа?Media IQ спросил об этом экономиста Ярослава Романчука.