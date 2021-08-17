|
Запад развалил СССР? Как работали санкции против Советского Союза? Отвечает Романчук
Источник материала: UDFКакие санкции и почему применялись против СССР? Правда ли, что они помогли ему развалиться? И может ли страна экономически процветать, если она живет в режиме большого ГУЛАГа?
Media IQ спросил об этом экономиста Ярослава Романчука.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие санкции и почему применялись против СССР? Правда ли, что они помогли ему развалиться?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)