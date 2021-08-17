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«Талибан» объявил амнистию для правительственных чиновников Афганистана
Источник материала: Навiны
Талибы призвали госслужащих вернуться на работу, объявив для чиновников всеобщую амнистию.
В специальном заявлении, пишет
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявлял, что талибы пообещали амнистию и для афганских силовиков. Дипломат подчеркнул, что члены движения говорили о недопустимости «охоты на ведьм» и каких-то «чисток» в силовом аппарате.
15 августа радикальное исламское движение «Талибан» полностью
Как сообщил 15 августа пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, находящиеся в Афганистане белорусские граждане
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Талибы призвали госслужащих вернуться на работу, объявив для чиновников всеобщую амнистию.
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