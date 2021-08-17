В Минске возбуждено уголовное дело в отношении Божены Жолудь

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УСК по Минску возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по городу Минску Сергей Паско.





"По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Республики Беларусь в Украине, призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных Telegram-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", - рассказали в УСК.





В настоящий момент девушка признана подозреваемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий.





УСК по городу Минску обращает внимание граждан на преступность подобных действий, которые впоследствии влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Республики Беларусь.-0-