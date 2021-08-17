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Александр Лукашенко собрал совещание с экономическим блоком правительства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 августа собрал совещание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», к разговору приглашен экономический блок. Мы следим за информацией.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 августа собрал совещание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишет Telegram-канал «Пул...
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