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Александр Лукашенко собрал совещание с экономическим блоком правительства

17.08.2021 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 августа собрал совещание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишет Telegram-канал «Пул Первого», к разговору приглашен экономический блок. Мы следим за информацией.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 августа собрал совещание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как пишет Telegram-канал «Пул...
 
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